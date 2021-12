Serie C, Girone A: la FeralpiSalò passa a Busto, Trento ko col Seregno. Tabellino, risultati 17a giornata e classifica

sabato, 4 dicembre 2021

Trento – Dopo quattro risultati utili consecutivi, la striscia positiva del Trento s’interrompe al “Briamasco”: nella diciassettesima giornata del girone d’andata il Seregno supera per 1 a 0 i gialloblù al termine di un match nervoso ed eccessivamente spezzettato con la squadra ospite che, dopo essere passata in vantaggio al 13’, ha badato esclusivamente a difendersi. Da segnalare l’evidente rigore negato nel primo tempo a Nunes e l’infortunio occorso a Caporali nella ripresa: l’esterno gialloblù è stato costretto a lasciare il campo in barella ed è stato trasportato all’Ospedale di Trento dopo un’entrata violenta da parte di Vitale: l’esito dei primi esami strumentali parla “solamente” di un lungo profondo taglio al polpaccio, ma non vi sono fratture e nessun legamento è interessato. Domenica prossima il Trento, che resta fermo a quota 20 punti in classifica, tornerà in campo ad Alessandria per affrontare la Juventus Under 23 nel penultimo impegno del girone d’andata.

Tabellino

TRENTO – SEREGNO 0-1 (0-1)

TRENTO (3-4-1-2): Chiesa; Seno, Trainotti, Carini; Caporali (37’st Chinellato), Nunes (42’st Ruffo Luci), Osuji (15’st Izzillo), Simonti (42’st Oddi); Belcastro (15’st Pattarello); Barbuti, Pasquato.

A disposizione: Cazzaro, Marchegiani, Ferrara, Raggio, Vianni.

Allenatore: Carmine Parlato.

SEREGNO (3-5-2): Fumagalli; Galeotafiore, Borghese, Zoia; Gemignani, Vitale, Mandorlini (13’st St. Clair), Jimenez, Invernizzi; Cocco (24’st Rossi), Cernigoi (50’st D’Andrea).

A disposizione: Lupu, Cortesi, Solcia, R. Marino, Ronci, Alba, Scognamiglio, Finetti, F. Marino.

Allenatore: Alberto Mariani.

ARBITRO: Galipò di Firenze (Assistenti: De Angelis di Roma 2 e Cesarano di Castellammare di Stabia. IV Ufficiale: Rizzello di Casarano).

RETE: 13’pt Borghese (S).

NOTE: campo in buone condizioni. Giornata fredda. Spettatori 500 circa. Espulsi al 28’st Vitale (S) per gioco violento e Seno (T) per comportamento non regolamentare. Ammoniti Nunes (T), Ruffo Luci (T), Chinellato (T), Cernigoi (S), Jimenez (S), Fumagalli (S). Calci d’angolo 7 a 2 per il Trento. Recupero 4’ + 10’.

PRO PATRIA-FERALPISALO’

Il fil rouge è uno: coesione e voglia di vincere per il gruppo. L’altro rouge è Salines, che gioca una partita perfetta, segnando il suo primo gol in maglia FeralpiSalò con una prodezza alla mezzora. Vittoria 2-0 contro la Pro Patria, tredici risultati utili consecutivi, momentaneo terzo posto. E poi c’è lui, Davide “Sansone” Balestrero. Che chiude il match con un piattone preciso, quarto gol in tre partite.

Tabellino

PRO PATRIA-FERALPISALO’ 0-2 (0-1)

AURORA PRO PATRIA 1919 (3-5-2): 1 Caprile; 5 Molinari, 13 Boffelli, 4 Saporetti; 11 Pierozzi, 25 Ferri (23′ s.t. 8 Brignoli), 16 Fietta, 10 Nicco, 3 Galli (41′ s.t. 2 Vaghi); 30 Castelli (12′ s.t. 27 Piu), 9 Parker (41′ s.t. 7 Stanzani). A disposizione: 12 Mangano, 2 Vaghi, 6 Sportelli, 7 Stanzani, 14 Bertoni, 18 Banfi, 21 Colombo, 23 Ghioldi. All. Prina.

FERALPISALO’ (3-4-1-2): 22 Gelmi; 31 Salines, 13 Legati, 6 Bacchetti, 19 Corrado (42′ s.t. 3 Brogni); 27 Hergheligiu (42′ s.t. 29 Damonte), 21 Carraro, 28 Balestrero; 7 Di Molfetta (19′ s.t. 8 Guidetti); 17 Guerra (18′ s.t. 20 Luppi), 9 Miracoli (28′ s.t. 11 Spagnoli). A disposizione: 1 Liverani, 12 Porro, 10 Corradi, 15 Saugher, 18 Cristini, 24 Verzeletti, 25 Zanini. All. Vecchi.

ARBITRO: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Santino Spina della Sezione di Palermo e Edoardo Federico Cleopazzo della Sezione di Lecce. Quarto Ufficiale Andrea Migliorini della Sezione di Verona).

RETI: 33′pt Salines (F), 29′st Balestrero (F).

NOTE: angoli: 2 – 9. Recupero: 2′pt, 5’st. Ammoniti: Saporetti, Molinari (P); Legati (F).

Risultati 17a giornata Serie C Girone A

Legnago Salus-Pro Sesto 1-1

Pergolettese-Mantova 1-1

Pro Patria-FeralpiSalò 0-2

Trento-Seregno 0-1

Virtus Verona-AlbinoLeffe 0-0

domani

Giana Erminio-Padova

Piacenza-Lecco

Pro Vercelli-Triestina

Renate-Juventus Under 23

Sudtirol-Fiorenzuola

Classifica Serie C Girone A: Sudtirol* 40 punti; Padova* 36; FeralpiSalò 35; Renate* 33; Triestina* 24; AlbinoLeffe 23; Seregno 22; Virtus Verona, Juventus U23* 21; Piacenza*, Trento, Pro Vercelli* 20; Fiorenzuola* 19; Pergolettese, Lecco* 17; Mantova, Pro Patria 16; Legnago Salus 15; Pro Sesto 14; Giana Erminio* 12.

*: una partita in meno