Serie C, Girone A: il Trento pareggia con l’AlbinoLeffe. Tabellino, risultati 19a giornata e classifica

sabato, 18 dicembre 2021

Trento – Il Trento chiude il girone d’andata impattando 0 a 0 con l’Albinoleffe al termine di un match con poche emozioni. Nella 19esima giornata della fase ascendente di torneo, i gialloblù spingono inizialmente senza trovare la via del gol, rischiano in una sola circostanza, mentre nella ripresa vince l’equilibrio con le due formazioni entrambe attente a non scoprirsi. Foto @Carmelo Ossanna.

Con il punto conquistato Trainotti e compagni salgono a quota 21 in classifica, posizionandosi nella “pancia” della graduatoria. Martedì sarà già il momento di tornare in campo per l’ultimo impegno del 2021: al “Briamasco (calcio d’inizio alle ore 18) la compagine di Carmine Parlato ospiterà il Piacenza nella sfida valevole per la prima giornata del girone di ritorno. Non ci saranno Nunes e Simonti, entrambi diffidati e ammoniti, che dovranno scontare una giornata di squalifica per cumulo di cartellini gialli. Di seguito il tabellino, i risultati della 19a giornata e la classifica aggiornata del Girone A di Serie C.

Tabellino

TRENTO – ALBINOLEFFE 0-0 (0-0)

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Osuji, Trainotti, Carini, Simonti; Ruffo Luci, Nunes, Belcastro; Pasquato; Pattarello, Barbuti (43’st Vianni).

A disposizione: Cazzaro, Chiesa, Galazzini, Oddi, Chinellato, Scorza, Raggio, Matteucci.

Allenatore: Carmine Parlato.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Rossi; Gusu, Marchetti, Ntube; Michelotti, Poletti, Saltarelli, Doumbia, Petrungaro (31’st Tomaselli);

Ravasio (14’st Cori), Martignago (14’st Galeandro).

A disposizione: Facchetti, Genevier, Zoma, Muzio, De Felice, Concas.

Allenatore: Davide Mandelli (Marcolini squalificato).

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera (Assistenti: D’Ascanio di Roma 2 e Masciale di Molfetta. IV Ufficiale: Nigro di Prato).

NOTE: spettatori 600 circa. Campo in discrete condizioni. Giornata fredda. Ammoniti Carini (T), Simonti (T), Nunes (T), Poletti (A), Ntube (A) per gioco falloso. Calci d’angolo 3 a 3. Recupero 0’ + 2’.

Risultati 19a giornata Serie C Girone A

Renate-FeralpiSalò 1-0

Giana Erminio-Fiorenzuola 1-1

Lecco-Pro Sesto 0-0

Legnago Salus-Juventus Under 23 1-2

Piacenza-Seregno 1-1

Pro Patria-Pergolettese 2-1

Pro Vercelli-Mantova 1-1

Trento-AlbinoLeffe 0-0

Virtus Verona-Padova 0-0

mercoledì 26 gennaio Sudtirol-Triestina

Classifica Serie C Girone A

Sudtirol 44 punti; Padova, Renate 39; FeralpiSalò 36; Triestina 30; Juventus Under 23 27; Virtus Verona 25; AlbinoLeffe, Pro Vercelli, Lecco 24; Seregno 23; Piacenza 22; Pergolettese (-1), Trento 21; Fiorenzuola, Pro Patria 20; Mantova, Legnago Salus 18; Pro Sesto 15; Giana Erminio 14.