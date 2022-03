Serie C, Girone A: il Trento non sfonda e recrimina, 0-0 contro la Pergolettese. Vince il Sudtirol: risultati 31a giornata e classifica

domenica, 13 marzo 2022

Crema – Un ottimo secondo tempo non basta al Trento per avere ragione della Pergolettese: dopo una prima frazione di marca casalinga, nella ripresa escono i gialloblu che spingono forte per conquistare il bottino pieno, ma sbattono contro il muro dei lombardi, che pungono solamente in ripartenza. Foto di Carmelo Ossanna.

Con il punto conquistato nella sfida valevole per la 31esima giornata – la 12esima del girone di ritorno – la compagine aquilotta sale a quota 32 in classifica, mantenendo due punti di margine sulla zona playout.

Mercoledì sarà già il momento di tornare in campo per il turno infrasettimanale: al “Briamasco” (calcio d’inizio alle ore 18) arriverà la Virtus Verona, che in classifica precede di tre lunghezze la formazione di mister Carmine Parlato. Di seguito il tabellino, i risultati della 31a giornata e la classifica del Girone A di Serie C.

Tabellino

PERGOLETTESE – TRENTO 0-0 (0-0)

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Lucenti, Arini, Lambrughi; Bariti, Zennaro, Mazzarani (18’st Lepore), Varas, Villa; Scardina, Morello (35’st Vitalucci).

A disposizione: Galeotti, Ferrara, Alari, Cancello, Guiu Vilanova, Satariano, Girelli, Verzeni, Moreo, Nava.

Allenatore: Giovanni Mussa.

TRENTO (4-3-2-1): Marchegiani; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Bearzotti (42’st Scorza), Caporali, Belcastro (31’st Osuji); Pattarello (42’st Ruffo Luci), Vianni (34’st Seno); Bocalon.

A disposizione: Cazzaro, Pigozzo, Galazzini, Oddi, Chinellato, Raggio, Barbuti.

Allenatore: Carmine Parlato.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno (Assistenti: Colaianni di Bari e Chichi di Palermo. IV Ufficiale: Muccignato di Pordenone).

NOTE: spettatori 300 circa. Campo in buone condizioni. Giornata soleggiata ma fresca. Ammoniti Arini (P), Lucenti (P), Simonti (T) per gioco falloso, Scardina (P) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 5 a 1 per il Trento. Recupero 0’ + 6’.

Risultati 31a giornata Serie C Girone A

Virtus Verona-Lecco 1-0

Mantova-Fiorenzuola 1-1

AlbinoLeffe-Padova 1-2

Juventus Under 23-Sudtirol 0-1

Legnago Salus-Renate 1-1

Pergolettese-Trento 0-0

Piacenza-Pro Vercelli 0-0

Pro Patria-Giana Erminio 5-1

Pro Sesto-Seregno 2-2

FeralpiSalò-Triestina domani ore 21

Classifica Serie C Girone A: Sudtirol 76 punti; Padova 69; Renate, FeralpiSalò* 55; Lecco, Triestina* 47; Juventus U23 46; Pro Vercelli 45; Piacenza 40; AlbinoLeffe 37; Virtus Verona, Mantova 35; Fiorenzuola 34; Trento, Pro Patria 32; Pro Sesto 30; Pergolettese (-1) 29; Seregno, Legnago Salus 27; Giana Erminio 26.

*: una partita in meno