Serie C, Girone A: il Trento batte di rigore il Piacenza. Tabellino, risultati 20a giornata e classifica

martedì, 21 dicembre 2021

Trento – Tre punti, il nono posto in classifica con 24 punti all’attivo: il Trento supera per 1 a 0 il Piacenza nella 20esima giornata – la prima del girone di ritorno – e chiude nel migliore dei modi il proprio 2021 calcistico. Al “Briamasco” i gialloblù s’impongono grazie al rigore procurato da Barbuti e trasformato dallo specialista Belcastro e poi gestiscono, praticamente senza mai rischiare, la reazione del Piacenza, che solamente in una circostanza impegna Marchegiani. Foto @Carmelo Ossanna.

Adesso qualche giorno di riposo e poi la ripresa degli allenamenti in vista del primo impegno del 2022, previsto per domenica 9 gennaio, quando il Trento sarà di scena sul campo della Pro Patria nel secondo turno della fase discendente di torneo.

Risultati 20a giornata Serie C Girone A

Juventus Under 23-Pergolettese 1-1

Pro Sesto-Giana Erminio 1-1

Seregno-Triestina 0-1

AlbinoLeffe-Pro Patria 1-1

Fiorenzuola-FeralpiSalò 0-2

Mantova-Legnago Salus 2-0

Padova-Renate 2-0

Trento-Piacenza 1-0

Lecco-Pro Vercelli rinviata

Virtus Verona-Sudtirol rinviata



Classifica Serie C Girone A: Sudtirol** 44 punti; Padova 42; Renate, FeralpiSalò 39; Triestina* 33; Juventus Under23 28; Virtus Verona*, AlbinoLeffe 25; Trento, Pro Vercelli*, Lecco* 24; Seregno 23; Piacenza, Pergolettese (-1) 22; Mantova, Pro Patria 21; Fiorenzuola 20; Legnago Salus 18; Pro Sesto 16; Giana Erminio 15.

*: una giornata in meno

Tabellino

TRENTO – PIACENZA 1-0 (1-0)

TRENTO (3-4-1-2): Marchegiani; Raggio, Trainotti, Carini; Osuji, Ruffo Luci, Belcastro, Oddi; Pasquato; Pattarello (38’st Vianni), Barbuti (42’st Chinellato). A disposizione: Cazzaro, Chiesa, Galazzini, Scorza, Bonomi, Jashari, Matteucci, Fontana. Allenatore: Carmine Parlato

PIACENZA (3-4-2-1): Libertazzi; Armini, Tafa (29’st Lamesta), Marchi (11’pt Simonetti); Parisi, Marino (1’st Bobb), Suljic, Gonzi; Rabbi, Dubickas; Cesarini (22’st Raicevic). A disposizione: Pratelli, Galletti, Angileri, Burgio, Codromaz, Giordano, De Grazia, Gissi. Allenatore: Cristiano Scazzola.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno (Assistenti: Centrone di Molfetta e Del Santo Spataru di Siena. IV Ufficiale: Rinaldi di Bassano del Grappa).

RETE: 36’pt rigore Belcastro (T).

NOTE: spettatori 650 circa. Campo in buone condizioni. Serata fredda. Ammoniti Osuji (T), Simonetti (P), Tafa (P) per gioco falloso, Suljic (P) per proteste. Calci d’angolo 5 a 5. Recupero 3’ + 3’.