Sci, in Val Gardena favoloso terzo Casse: 1000° podio per l’Italia

sabato, 17 dicembre 2022

Val Gardena – Favoloso Mattia Casse al terzo posto della discesa maschile di Coppa del mondo ospitata sulle nevi della Val Gardena. Sulla mitica “Saslong”, nel giorno del centesimo appuntamento sulla storica pista altoatesina, il portacolori delle Fiamme Oro si è regalato la gioia del primo podio in carriera sul massimo circuito, grazie ad un’ottima prova soprattutto nella parte alta del tracciato, confermando il feeling fatto vedere già in prova, per terminare a 42 centesimi dalla vittoria.

Il terzo posto di Casse, giunto a poca distanza dalla vittoria di Sofia Goggia a St.Moritz, regala il podio numero 1000 per la nazionale italiana nella storia dello sci alpino, oltre che il primo stagionale per gli uomini azzurri. Un percorso lunghissimo cominciato nel 1967, casualmente sempre in discesa, con Giustina Demetz a Sestriere, mentre il primo podio maschile fu quello di Gustav Thoeni nel 1969 in Val d’Isère.

La vittoria è però andata al dominatore della disciplina in questa stagione, il norvegese Alexander Aamodt Kilde, capace di imporre la sua sciata nel tratto più tecnico, tra la Curva del Lago e il Ciaslat, per festeggiare il 17esimo sigillo in Coppa del Mondo, quarto stagionale, rafforzando sempre più il pettorale rosso di leader della speciale classifica. Seconda posizione al francese Johan Clarey, a soli 35 centesimi, che aveva sognato fino all’imbocco delle “gobbe di cammello” il primo successo sul massimo circuito alla veneranda età di 42 anni. Quarto posto per l’altro transalpino Adrien Theaux davanti al canadese James Crawford e al leader della generale, l’elvetico Marco Odermatt, sesto ex aequo con lo statunitense Travis Ganong.

Fuori dai trenta gli altri azzurri in gara con Christof Innerhofer 36esimo e Matteo Marsaglia 40esimo, oltre il quarantesimo posto Dominik Paris, Guglielmo Bosca, Florian Schieder, Nicolò Molteni e Federico Simoni.

Il prossimo appuntamento con la velocità maschile, sarà a Bormio dal 26 al 29 dicembre.

Ordine d’arrivo DH maschile Cdm Val Gardena (Ita):

Val Gardena, FIS World Cup, Men, Val Gardena, Downhill (fis-ski.com)