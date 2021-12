Sci, Corvatsch: aperto il Furtschellas, il 22 anche Diavolezza e Lagalb

domenica, 19 dicembre 2021

St. Moritz – Il comprensorio sciistico del Corvatsch si prepara ad una grande periodo natalizio: è stato aperto il Furtschellas con la modernissima funivia e tanti sciatori hanno scelto di trascorrere il weekend sulla neve. Le piste sono perfette con il divertimento assicurato con gli sci o lo snowboard. Discese mozzafiato dai 3303 metri di quota a 1800 metri. Nel comprensorio sciistico Corvatsch si snodano 120 chilometri di piste che scendono lungo i pendii della montagna con tracciati sciistici di tutto rispetto, come la pista illuminata più lunga della Svizzera ben 4 chilometri e 200 metri, dove sciare nel contrasto della neve bianca ed il blu intenso del cielo stellato.

La stagione – nel rispetto delle norme sul Covid – è partita nel migliore dei modi, e al Corvatsch le proposte sono infinite: piste, snowpark, aree per freeride, trail sicuri per escursioni con le ciaspole. La quota e i pendii esposti a nord garantiscono ottime condizioni della neve e dalla stazione di arrivo il Piz Corvatsch, che appartiene al massiccio del Bernina – il colpo d’occhio sulle Alpi è straordinario. Si gode una veduta panoramica circolare da mozzare il fiato sulle Alpi vallesane, bernesi e centrali, fino ad intravedere a ovest e a nord le cime del Säntis e del Rätikon. Verso oriente si estende uno splendido panorama sulle imponenti vette del Bernina, del Piz Roseg e il gruppo Sella, famose in tutto il mondo.

Gli impianti di risalita di Diavolezza e Lagalb inaugurano la stagione invernale mercoledì 22 dicembre e gli appassionati di sci avranno un’offerta ampia e dovranno solo scegliere la destinazione.

INFO SKIPASS

Confermata anche quest’anno la possibilità di ottenere skipass convenienti tramite il programma “Snow Deal”.

L’ENGADINcard 365, che sostituisce l’attuale Engadin Pass, è acquistabile in qualsiasi momento online alla rubrica Ferienshop oppure presso le biglietterie degli impianti di risalita dell’Alta Engadina. L’abbonamento è valido 365 giorni a partire dalla data di acquisto.

Sul portale Snow-Deal si può beneficiare dello sconto per la prenotazione anticipata. Anche per le famiglie ci sono proposte allettanti. Oppure: quando prenoti l’albergo richiedi l’abbonamento “hotel-skipass”.