Salto in alto: Asia Tavernini campionessa italiana Under 23 indoor

lunedì, 6 febbraio 2023

Riva del Garda (Trento) – Asia Tavernini del team Us Quercia Trentingrana è ancora la campionessa italiana Under 23 indoor del salto in alto. La ventunenne di Riva del Garda (Trento) ha vinto un titolo tricolore, condiviso lo scorso anno con Idea Pieroni e per sottolineare in maniera ancora più significativa la giornata del PalaIndoor di Ancona ha pensato bene di regalarsi anche il primato trentino in solitaria volando oltre l’asticella posizionata a 1,88. Tre centimetri più in su del proprio precedente limite personale, limite che per anni era stato di tutte le saltatrici trentine. Con il titolo tricolore al sicuro già a 1,81, l’allieva di Mauro Modena ha potuto concentrarsi sul primato, abbattuto prima con il secondo riuscito tentativo a 1,86 e rimarcato poco dopo al primo assalto a 1,88. Poi tre tentativi a 1,90 con il secondo, ma sarà per la prossima volta (nella foto © Us Quercia Trentingrana).

La seconda e conclusiva giornata dei Campionati Italiani Indoor Under 20 e Under 23 ha registrato anche la medaglia di bronzo di Nancy Demattè (Us Quercia Trentingrana) nei 400 metri juniores: dopo aver centrato ieri l’accesso alla finale, la velocista di Civezzano – campionessa italiana in carica nei 400 all’aperto – si è fatta largo sul podio migliorando ulteriormente il proprio primato indoor e scendere a 56″16, mancando di un solo centesimo l’appuntamento con l’argento nella finale vinta da Giulia Ingenito (56″05) davanti a Clarissa Vianelli. Sono così tre – una per ciascun metallo – le medaglie raccolte dagli atleti trentini nel fine settimana, considerando anche l’argento di Francesco Zatelli (Atletica Trento) nei 60 metri juniores di sabato.

Oltre ai due riscontri da medaglia, la domenica marchigiana ha visto Samira Manai (Us Quercia Trentingrana) chiudere al quinto posto gli 800 metri juniores (2’14″67), Luna Giovanetti (Atletica Valle di Cembra) bissare il settimo posto nei 3000 metri dopo l’analogo piazzamento di ieri nei 1500, imitata dal compagno di club Nikolas Loss (Atletica Valle di Cembra), settimo a sua volta nei 3000 under 23 seguito dal cembrano Pietro Pellegrini (Firenze Marathon); nono e decimo posto nel triplo juniores quindi per Pavel Pandolfo (Lagarina Crus Team) ed Alessandra Bolzon (Us Quercia Trentingrana).