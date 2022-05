Salò, le novità della 36esima Transbenaco Cruise Race

sabato, 28 maggio 2022

Salò – Nuovi orizzonti per la “Transbenaco Cruise Race”, giunta alla 36esima edizione. Tante novità e grandi prospettive per il futuro della classica gardesana: nuovi partners, nuovo percorso ma lo stesso entusiasmo di sempre.

La “Tansbenaco Cruise Race” è in programma il prossimo 23 e 24 luglio. C’è grande fermento tra gli organizzatori del Circolo Nautico Portese che quest’anno, dopo il distacco forzato dalla storica sede nell’omonima località gardesana, hanno messo in campo nuove importanti collaborazioni per sostenere l’evento di punta del loro calendario velico nonché un’eccellenza del lago di Garda, la “Transbenaco”, come sono soliti chiamarla gli habitué di questa grande classica gardesana.

Tra le nuove collaborazioni, la più importante è certamente quella con la Società Canottieri Garda Salò, co-organizzatore dell’evento e partner strategico per il consolidamento del tradizionale format, molto amato da tutto il panorama velico locale: una due giorni di regate e di convivialità, all’insegna dello sport e del divertimento di tutti i partecipanti. La manifestazione si rivolge sia agli atleti agonisti che alla più ampia platea di velisti amatoriali, ai quali viene data la possibilità di cimentarsi nella regata velica o di prendere parte alla più rilassante “Veleggiata”, nata per avvicinare alla pratica della vela tutti coloro che non hanno velleità competitive ma intendono comunque godersi l’incredibile atmosfera della “Transbenaco” declinata nella sua versione più cruise.

Come due facce scintillanti della stessa medaglia, così le due anime della Transbenaco, quella cruise e quella race, si fondono in un unico grande evento nato per celebrare il Garda, il suo territorio e lo sport che meglio di ogni altro lo contraddistingue: la vela.

Altro partner chiave di questa edizione sarà la Fraglia Vela Malcesine, che ospiterà la flotta di regatanti durante la sosta notturna tra sabato 23 e domenica 24 luglio. Malcesine sarà il punto di arrivo della prima prova ed anche il luogo della ripartenza domenicale alla volta del golfo di Salò, con arrivo presso il porto “Mauro Melzani”, sede della Canottieri Garda.

Il presidente del Circolo Nautico Portese, Francesco Tirelli, fondatore ed organizzatore dell’evento, commenta così la 36esima edizione: “Con questa edizione, diamo slancio al nostro personale PNRR, con il quale ci proponiamo in primis la prosecuzione della Transbenaco, il suo consolidamento come manifestazione distintiva del lago di Garda e conseguentemente la sua crescita come evento velico di rilevanza nazionale. Permettetemi di rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che da sempre si impegnano per attuare questo progetto e investono risorse ed energie preziose alla realizzazione di ogni singola edizione, nonostante gli ostacoli, gli eventi avversi le grandi incertezze che hanno caratterizzato questi ultimi anni”.

“Siamo molto felici di inaugurare una nuova collaborazione con il Circolo Nautico Portese e dare il nostro contributo alla crescita e all’ulteriore consolidamento di una manifestazione così importante per il nostro lago come la Transbenaco. La vela è parte integrante della storia Canottieri, sarà stimolante portare l’esperienza della nostra società in questa 36esima edizione”, il commento di Marco Maroni, presidente della Società Canottieri Garda Salò.

Il primo appuntamento ufficiale sarà ”l’Aperirace Transbenaco” che si terrà presso le Cantine Scolari (loc. Raffa di Puegnago), venerdì 24 giugno alle ore 19.30. La serata verrà presentata dal giornalista Rai, Giulio Guazzini, celebre volto della Coppa America e storico commentatore della vela sportiva in TV.

Nell’occasione verranno illustrate le novità e le prospettive future di una regata che intende affermarsi come evento di riferimento nel suo genere dando risalto al movimento velico gardesano nel panorama velico nazionale.

Ad un mese dall’evento principale, e più precisamente nella giornata di sabato 20 agosto, “Transbenaco” tornerà ad animare il Garda con la sua declinazione “perdue”, su un percorso ridotto e destinato a soli equipaggi di due persone. Grazie a questa ulteriore manifestazione, giunta alla sua 4^ edizione, la famiglia “Transbenaco” si presenta ai velisti con un’offerta completa e con la volontà di intercettare il più ampio numero di partecipanti possibile.