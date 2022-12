Pattinaggio di Figura, ISU Grand Prix Final: è podio per Sara Conti e Niccolò Macii

venerdì, 9 dicembre 2022

Torino – Al Palavela di Torino è giunta a compimento la prima competizione senior dell’ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2022. Nel pomeriggio si è infatti svolto il programma libero delle coppie di artistico. Foto di Diego Barbieri.

In casa Italia, dopo lo short program, Sara Conti/Niccolò Macii (Ice Lab Bergamo) occupavano la quarta posizione, mentre Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) si trovavano al quinto posto.

Conti/Macii sono riusciti nell’impresa di issarsi sul podio, guadagnandosi la terza posizione. Pur dovendo incassare una caduta sul triplo salchow lanciato, hanno saputo ritoccare il proprio primato personale (187.02).

La performance si è rivelata complessivamente superiore a quella dei canadesi Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps, oltremodo fallosi. I nordamericani hanno chiuso con 184.28, spalancando le porte del podio agli azzurri.

L’altra coppia italiana Ghilardi/Ambrosini si è attestata in quinta posizione, pattinando un programma con qualche sbavatura, soprattutto sui salti in parallelo. In ogni caso, i sollevamenti sono stati di qualità. Il loro punteggio finale è stato di 180.39.