Pallanuoto, Serie A1: AN Brescia vince 3-11 contro Posillipo

domenica, 23 ottobre 2022

Brescia – L’AN Brescia vince 3-11 contro Posillipo la prima gara stagionale di Serie A1. Dal gruppo di Sandro Bovo arrivano ulteriori conferme di crescita e il match è stato un test più che utile per preparare l’importante sfida di Champions di sabato prossimo.

L’inizio dei leoni non è scoppiettante a causa dei carichi di lavoro di queste settimane, ma l’atteggiamento è quello giusto, soprattutto in difesa. La retroguardia bresciana limita più volte i pericoli riuscendo così ad incassare solamente 3 reti. Meno lucidità invece in attacco, in particolar modo a livello di conclusioni verso la porta. La partita però non è mai in dubbio e dal terzo quarto i leoni trovano il gol con più facilità archiviando la pratica.

Questo il commento del centroboa Djordje Lazic: “Non siamo entrati in vasca come ci aspettavamo, sbagliando troppo davanti – analizza la gara il centroboa Djordje Lazic -, poi piano piano siamo riusciti ad alzare il livello del gioco e abbiamo vinto. Per noi era importante la vittoria e la capacità di tenuta in difesa, ora dobbiamo proseguire a lavorare per migliorarci soprattutto in fase offensiva, ora possiamo concentrarci totalmente sul Vasas”.

Così il coach Sandro Bovo in merito alla vittoria: “Abbiamo comunque approcciato a questa gara in maniera corretta, giocando molto bene dietro, subendo solo tre gol e lasciando loro i tiri prevedibili, questo anche nonostante la fatica. Ora comincia la settimana più importante dell’anno, prepareremo al meglio la sfida contro il Vasas”.