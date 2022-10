Pallanuoto, l’AN Brescia batte 19-4 Rari Nantes Salerno

sabato, 8 ottobre 2022

08Brescia – Pallanuoto, debutto stagionale alla grande per l’AN Brescia che vince in maniera netta la prima partita ufficiale. Alla Scandone la squadra di Bovo si impone 19-4, un risultato frutto di un ottimo atteggiamento in vasca.

Fin da subito i leoni sono partiti forte senza lasciare scampo alla Rari Nantes Salerno. La prima rete ufficiale dela stagione porta la firma di Edoardo Di Somma che dà anche il via alla goleada bresciana.Alesiani si iscrive poco dopo al tabellino firmando una doppietta, seguita poi dalle reti di Di Somma, Renzuto e Vapenski. L’unico squillo del Salerno è il rigore trasformato da Michele Luongo.Nel secondo parziale l’AN Brescia mette a referto un 5-0 con i gol di Presciutti, Alesiani, Dolce, Gitto e Gianazza. Il canovaccio della partita non cambia nel terzo periodo che vede l’AN in vantaggio 14-1. Negli ultimi 8 minuti Salerno riesce a siglare tre reti, mentre Presciutti e compagni chiudono la pratica vincendo 19-4.

Il commento di coach Bovo a fine match: “Siamo contenti, abbiamo giocato tutti e sono riuscito a dare spazio al nostro secondo portiere. Buona la prima”.

IL TABELLINO

Rari Nantes Salerno – An Brescia 4-19

RARI NANTES: Milione, M. Luongo (1 rigore), Esposito, Sanges, Siani, Gallozzi 1, Tomasic, Gallo, Bertoli, Parrilli, Barroso 2, Maione, Vassallo. Allenatore Citro

AN BRESCIA: Tesanovic, Dolce 1, Presciutti 3, Gianazza 1, in Lazic 1, Vapenski 3, Renzuto Iodice 2, Kharkov, Alesiani 3, S. Luongo, Di Somma 3, Gitto 2, Bagi Necchi. Allenatore Bovo

ARBITRI: Paoletti e D’Antoni

NOTE. Parziali: 1-6; 0-5; 0-3; 3-4. Superiorità numeriche: 0/3 Sa + 1 rigore 3/5 Bs.