Pallanuoto, Champions League: AN Brescia batte 25-4 Zaibas

sabato, 15 ottobre 2022

Brescia – Pallanuoto, l’AN Brescia vince agilmente contro lo Zaibas. La squadra di Sandro Bovo si impone 4-25 dopo una prestazione che non lascia scampo agli avversari.

Fin dalle prime battute il match non è mai in dubbio e i leoni ne approfittano per continuare a lavorare su schemi e conclusioni verso la porta. In tutti i parziali le calottine biancoblù fanno valere la loro qualità conquistando i 3 punti che qualificano l’AN Brescia al terzo turno in Champions League.

Questo il commento del vice capitano Jacopo Alesiani: “Abbiamo fatto la partita che ci eravamo prefissati di fare. Eravamo concentrati e decisi e domani ci aspetta sicuramente una partita più tosta”.