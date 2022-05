Pallanuoto: AN Brescia sconfitta 9-8 dalla Pro Recco

sabato, 21 maggio 2022

Brescia – L’AN Brescia incassa una sconfitta di misura per 9-8 nella prima gara della serie finale. Nel primo quarto è l’AN Brescia ad aprire le danze con la rete di Vapenski dopo 2 minuti di gioco, grazie ad un tiro preciso che si spegne nell’angolino. Zalanki pareggia i conti qualche secondo più tardi, ma è ancora Vapenski a mandare avanti l’AN Brescia con una rete in superiorità numerica. A 3 minuti dalla fine il capitano dei recchelini, Ivovic, pareggia sul 2-2.

Nella seconda frazione i padroni casa provano una minifuga portandosi sul 4-2 grazie Cannella e Ivovic su rigore. I leoni però non si fanno abbattere e continuano a macinare gioco riuscendo poi a riacciuffare la partita con le reti di Dolce dalla distanza e Renzuto da posizione quattro. La reazione della Pro Recco arriva poi negli istanti finali con il gol del sorpasso di Di Fulvio.

Il terzo quarto è ancora punto a punto. Renzuto in superiorità pareggia la partita sul 5-5, ma Younger non ci sta e manda nuovamente avanti i suoi. Dopo 3 minuti a reti inviolate, Christian Presciutti si inventa un gol capolavoro entrando da uno e bucando Del Lungo. Gitto più tardi, con l’uomo in più, afferra il pallone al centro e lo deposita in porta per il vantaggio AN. I padroni di casa però nell’azione successiva sfruttano l’uomo in più ancora con Younger che firma il 7-7.