Pallanuoto: AN Brescia pareggia contro Telimar Palermo

mercoledì, 2 marzo 2022

Brescia – L’AN Brescia non riesce ad andare oltre il pareggio contro il Telimar Palermo. Alla piscina comunale il risultato finale è 9-9 dopo un match intenso per tutti i tempi. Nel primo quarto Christian Presciutti manda avanti i Campioni d’Italia grazie ad un rigore dopo un minuto, ma la compagine palermitana non si demoralizza e trova il pareggio dopo 30 secondi grazie a Marziali. Sul finale Lazic firma il sorpasso dei leoni, ma un tiro dalla distanza di Del Basso fissa il risultato sul 2-2.

La seconda frazione vede il Telimar raddoppiare il risultato grazie ai gol prima di Basic e poi di Irving in superiorità numerica. Bovo e i suoi smuovono lo score a 2 minuti dalla fine con Dolce che sigla il 4-3, ma le calottine siciliane ancora con Irving vanno avanti di due. Botta e risposta poi tra l’americano e Dolce e a fine quarto il risultato vede il Telimar avanti 6-4.

Nel terzo tempo cresce ulteriormente l’AN Brescia che grazie alla doppietta di Lazic e i gol di Presciutti e Renzuto rifila un 4-0 di parziale ai padroni di casa volando sull’8-6.

Negli ultimi 8 minuti il Palermo prova a riaprirla con Basic che buca Tesanovic per il gol del meno uno, ma Renzuto a 6 minuti dalla fine batte Nicosia con un bel tiro da 4.

Nel finale di gara il Palermo con Turchini e Basic pareggia i conti. Tra le due squadre finisce 9-9.

Così Sandro Bovo: “Ho visto una squadra fisicamente appesantita. Abbiamo iniziato male e poi l’abbiamo rimessa in piedi ma loro nel finale sono stati bravi. Sono arrabbiato con me stesso per l’espulsione perché sono uscito dalla partita. Sicuramente loro erano più in condizione di noi, ma ora torneremo al lavoro subito per migliorare”.