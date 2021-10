Orienteering, Coppa del Mondo: podio per il trentino Scalet

domenica, 3 ottobre 2021

Altipiano del Cansiglio – Il trentino Riccardo Scalet entra nella storia dell’Orienteering italiano e conquista un bronzo memorabile in Coppa del Mondo sulla Middle Distance. Continua così l’anno magico dello sport italiano che raccoglie allori in tante discipline.

Il trentino della Valle di Primiero Riccardo Scalet a lungo in testa, ha dovuto inchinarsi solamente al fuoriclasse norvegese Kasper Fosser (30’37”) e Matthias Kyburz (SVI a 1′:24″).

Al femminile la solita Tove Alexandersson, svedese, si aggiudica l’oro in 31′:23” davanti alla svizzera Simona Aebersold, a 23”, e Andrine Benjaminsen, a 1′:28”.

Soddisfazione in casa Italia con lo stesso Scalet che ha pianto lacrime di gioia. I primi a stringersi attorno a lui sono stati il suo team manager, Gabriele Viale con i fratelli Carlotta e Tommaso Scalet. Un abbraccio liberatorio che ha dato sfogo ad anni di sacrifici per riuscire ad arrivare al grande risultato.

“Una grande gioia – le parole di Scalet – credo che nessuno si sia allenato quanto me qui in Cansiglio. Negli ultimi 2 anni sarà salito qui più di 100 volte”.

La prestazione. “Al via mi sono detto che dovevo fare quello che mi riesce meglio, ossia divertirmi durante la corsa”. Segno forse questo che in passato la pressione aveva giocato qualche tiro mancino all’azzurro (nelle foto credit Fiso Scalet durante la gara e il podio con Scalet primo sulla destra).

Scalet spiega che avrebbe potuto fare addirittura meglio: “Avrei potuto limare del tempo, è vero, ma la cosa più importante era riuscire a rimanere sempre concentrati in modo da avere tutto sotto controllo”.

Il pensiero condiviso con i fratelli: “Peccato non aver avuto qui i nostri genitori, rimasti a Primiero, che avranno sicuramente vissuto una grande emozione collegati via streaming. Festeggeremo tutti assieme più avanti. Tra le persone da ringraziare anche Jaroslav Kachmarcik”.

Scalet ha aggiunto: “Complimenti agli organizzatori, per quando fatto, e spero che questo risultato sia un’iniezione di entusiasmo per questo movimento che in questo 2021 ha espresso giovani di talento”

Su traguardo dell’Altipiano di Cansiglio (Belluno) anche il Ct Mikhail Mamleev “Una gara emozionante, una parola oggi inflazionata, ma è così. Abbiamo sofferto per oltre un’ora prima di avere la certezza di questo risultato. Alla fine sembrava che nessuno superasse Scalet, ma poi sono arrivati questi 2 fuoriclasse. Un risultato frutto di anni di lavoro e atteso da tempo. Ora avremo tempo per allenarci ulteriormente ed arrivare a nuovi risultati”. Il percorso: “Vi erano molti dettgli a cui prestare attenzione su un terreno a tratti sassoso”.

In lacrime anche Gabriele Viale, Manager del PWT Italia, formazione in cui Scalet è tesserato. “Per noi italiani una gioia immensa. Abbiamo lavorato molto con Scalet per un processo differente di approccio alle gare. Un momento straordinario per l’Italia per di più in casa. Oserei dire irripetibile”.

Non sono mancate le parole del Presidente della Fiso, Sergio Anesi, oggi all’estero, a Ginevra. Il Presidente ha comunque telefonato al campione azzurro esprimendo il suo pensiero e quello del Consiglio Federale. “Desidero portare alla Nazionale, a team di appartenenza e al Comitato Organizzatore, i miei complimenti per l’impegno profuso per questo grande risultato nella stagione pandemica. Una grande soddisfazione per trovare nuovi stimoli per andare avanti, soprattutto per Riccardo”.

GLI ALTRI PROTAGONISTI: A vincere sono Tove Alexandersson e Kasper Fosser che hanno commentato:

FOSSER: “Per me una doppietta incredibile, non speravo di ottenere tanto”. Il norvegese ha speso parole di elogio per Riccardo Scalet: “E’ stato veramente bravo. Credo che lui sia un grande talento”.Su domani: “Ho un grande team, puntiamo a vincere contro gli svizzeri”.

ALEXANDERSSON: “Ero concentrata su queste prime 2 giornate ed è andata bene. Ora resetto tutto e possiamo pensare alla staffetta”.

In Cansiglio sono stati premiati anche i vincitori della Coppa del Mondo. Fosser vince davanti agli svizzeri Matthias Kyburz e Daniel Hubmann. Alexandersson invece batte Simona Aebersold e la svedese Hanna Lundberg giovanissima junior

I complimenti dei partecipanti sono andati al Comitato Organizzatore composto da 3 società: Orientering Miane, Orienteering Tarzo e Orienteering Dolomiti.

CLASSIFICA:

Maschile

1 Kasper Harlem Fosser Norwegian Orienteering Federation 30:37

2 Matthias Kyburz Swiss Orienteering +01:24

3 Riccardo Scalet Italian Orienteering Federation FISO +01:50

Femminile

1 Tove Alexandersson Swedish Orienteering Federation 31:23 (1)

2 Simona Aebersold Swiss Orienteering +00:23

3 Andrine Benjaminsen Norwegian Orienteering Federation +01:28