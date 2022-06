MTB: Trentino DH Racing trionfa in Coppa Italia a Prali

lunedì, 27 giugno 2022

Prali – Trentino DH Racing trionfa in Coppa Italia. A Prali (Torino) vince Comerio, in quattro tra i primi 12.

La seconda parte del mese di giugno ha regalato grandi soddisfazioni al team Trentino DH Racing, che ha centrato il bersaglio grosso nella tappa di Coppa Italia Downhill di Prali, vincendo la gara e piazzando in totale quattro atleti tra i primi dodici, non prima di aver conquistato degli ottimi risultati in una competizione internazionale a Vallnord, in Andorra.

Nel fine settimana appena andato in archivio, la società presieduta da Paolo Gadotti ha portato un proprio atleta sul gradino più alto del podio a Prali, sede della seconda prova del circuito di Coppa Italia, vinta da Marco Comerio.

La gara è andata in scena su una pista impegnativa e lunga, che ha messo alla prova la tenuta fisica degli atleti, con un tempo di percorrenza superiore ai 4 minuti per i migliori.

Il weekend si è aperto con vento forte e un temporale, che non hanno consentito il regolare svolgimento delle prove. Il sabato, poi, è stata la volata delle qualifiche, con Marco Comerio che ha ottenuto il miglior riscontro cronometrico e altri quattro portacolori del team Trentino DH Racing tra i primi 15, con Christoph Moser sesto, Riccardo Gramatica nono, Alessandro Gadotti 11° e Evan Parisi 15°.

Un’ottima prestazione corale, replicata il giorno successivo nella manche di gara. Il giovane piemontese Marco Comerio ha fatto segnare il miglior tempo ed è balzato sul gradino più alto del podio, facendo segnare il tempo di 4’13”937 e tenendosi alle spalle l’esperto rider portoghese Vasco Bica, ex atleta di Coppa del Mondo che riesce ancora a esprimersi a ottimi livelli.

Comerio ha preceduto di 1”454 il secondo classificato, con l’altoatesino Christoph Moser sesto a 6”311 dal compagno di squadra e a poco più di due secondi dalla zona podio. Undicesimo il trentino Alessandro Gadotti (4’25”163), seguito da Evan Parisi (4’26”717), dodicesimo assoluto e secondo nella categoria junior: anche per lui, dunque, c’è stata la gioia del podio.

Meno fortunata, invece, la prova di Riccardo Gramatica, che ha rimediato una botta sbattendo con i piedi contro una roccia ed è stato costretto a fermarsi.

Comerio e Gramatica nella top 20 in Andorra

Prima di prendere parte alla gara di Coppa Italia di Prali, il team Trentino DH Racing aveva sostenuto una trasferta in Andorra, a Vallnord, sede di una gara internazionale di classe C1, disputata sulla stessa pista che sarà teatro di una prova di Coppa del Mondo.

Una sorta di test event, che ha richiamato al via tanti grandi nomi della mountain bike downhill, tra cui il campione del mondo in carica della specialità Greg Minaar, il campione europeo Loris Vergier, il francese Thibaut Daprela (secondo in Coppa del Mondo lo scorso anno, frenato da un infortunio) e ancora l’altro transalpino Hugo Frixtalon, giusto per citarne alcuni.

Ne è uscita una gara impegnativa, sia per la difficoltà della pista che per la qualità della starting list. La vittoria è andata al 19enne spagnolo Menoyo Busquets (2’48”43), accompagnato sul podio da Loris Vergier e da Hugo Frixtalon, con l’iridato Minaar quinto.

Il piemontese Marco Comerio si è difeso egregiamente e ha centrato un più che onorevole 17° posto (3’04”39), seguito al ventesimo posto dal compagno di squadra Riccardo Gramatica, al 28° dal trentino Alessandro Gadotti e al 33° da Alessio Archetti, tutti atleti del team Trentino DH Racing.