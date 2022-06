Moto d’acqua: Michele Cadei trionfa al Campionato internazionale Alpe Adria

lunedì, 20 giugno 2022

Casazza – Michele Cadei e Moto d’Acqua Italia in trionfo al Campionato internazionale Alpe Adria di Zagabria.

L’ennesimo risultato straordinario di una carriera leggendaria: Michele Cadei conquista il Gran Premio di Croazia alla tappa inaugurale dell’Alpe Adria Tour 2022, manifestazione Internazionale UIM di Aquabike. Una competizione di enorme prestigio, con più di 100 iscritti, nella meravigliosa location del lago d’allenamento della scuola federale croata, diretta dal presidente Davor Hundic.

Il sette volte Campione italiano ha vinto la gara di Endurance F1, categoria di cui è assoluto dominatore da oltre un decennio, scendendo in pista con un’energia incontenibile, alimentata dall’annullamento dei tre precedenti appuntamenti stagionali. Nella gara di sabato, Michele ha dominato tutti, doppiando numerosi avversari e giungendo primo per distacco al traguardo. Nella manche domenicale, ha rimediato un volo tremendo ad oltre 130 km/h nell’approccio alla virata della prima boa, rimanendo illeso. Alla ripartenza, Cadei è tornato protagonista della gara chiudendo al quarto posto. La somma dei punti delle due manche gli hanno aggiudicato il Gran Premio di Zagabria.

Il weekend trionfale del Campione bergamasco è stato arricchito inoltre dal secondo posto conquistato nella Runabout GP4: un prestigioso risultato in una categoria per cui non vanta un notevole bagaglio d’esperienza. Michele riporta così Bergamo e l’Italia intera in vetta, come fece nel luglio 2020, quando proprio a Zagabria, a pochi mesi dallo strazio della pandemia, dedicò la vittoria alla provincia bergamasca e a tutti coloro che soffrirono e persero le persone care nel periodo più buio.

Per il team orobico Moto d’Acqua Italia ha compiuto l’esordio in campo internazionale questo weekend Giovanni Fiore, giovane promessa della scuola federale di Michele Cadei, che ha portato a termine un primo Gran Premio strepitoso: dopo la bandiera nera subìta nella manche del sabato, ha svolto una gara domenicale mozzafiato, arrivando primo , che gli ha permesso di risalire la classifica generale e di conquistare una medaglia di bronzo indimenticabile.

Ottima prestazione anche per Amleto Belletti, che ha svolto una doppia adrenalinica gara in rimonta nella categoria GP4, concludendo in sesta posizione l’intero weekend.

Oltre al forfait della Campionessa Sonia Carrara, assente per infortunio, ha dovuto rinunciare al Gran Premio anche Nicole Cadei, stella nascente del panorama internazionale, non ancora 14enne, poiché la Federazione Italiana Motonautica, attraverso il Ministero delle Infrastrutture, ha recentemente negato agli atleti italiani più giovani di poter competere all’estero.

Biografia

Michele Cadei, 48 anni di Casazza (Bergamo) ma residente da anni a Cenate Sotto (Bergamo), è pluricampione italiano e internazionale di moto d’acqua. Nel suo palmarès figurano sette titoli italiani e un titolo internazionale. Per tre volte è stato vicecampione mondiale e per altre tre volte vicecampione d’Europa. Il CONI lo ha premiato con 7 medaglie di bronzo al valore atletico. Nello storico Raid “Pavia-Venezia”, considerata la Dakar dell’acqua con i suoi oltre 400km di percorso, ha conquistato uno straordinario argento nel 2011 e un fantastico bronzo nel 2021, a 10 anni di distanza.

Moto d’Acqua Italia, squadra corse e scuola federale di Treviglio (BG), è una realtà straordinaria consolidata nel tempo: l’unica scuola federale in Lombardia, nata grazie a tanta passione e alla voglia di mettere la moto d’acqua a portata di tutti.

I primi a dare l’opportunità ai bambini e alle persone diversamente abili di avvicinarsi a questo meraviglioso sport, mantenendo sempre la sicurezza al primo posto, con l’obiettivo di rendere questa disciplina più semplice e accessibile, cercando di donare piccoli grandi momenti di felicità, condivisione e divertimento.