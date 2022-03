Mondiali Sprint, in Norvegia Davide Ghiotto è 3° nei 10.000

domenica, 6 marzo 2022

Hamar – In Norvegia il bronzo olimpico di Pechino sale ancora sul podio nella “sua” distanza dopo la terza piazza di ieri sui 5000 e termina con il miglior piazzamento in carriera in una rassegna iridata

Dopo quattro giornate di gare si chiude l’edizione 2022 dei Mondiali Sprint e Allround di pista lunga di scena in Norvegia. Sul ghiaccio di Hamar domenica dedicata alle ultime prove del programma Allround che non hanno visto in pista Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) – rispettivamente ottava e dodicesimo dopo le due gare di ieri – ma Davide Ghiotto (Fiamme Gille) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle).

Impegnati sui 1500 metri che hanno aperto la giornata, Malfatti ha terminato la sua prova con il 12° tempo in 1’48″53 mentre Ghiotto ha chiuso in 15ª posizione con un crono di 1’49″44. Il trentino per pochissimo non ha potuto accedere all’ultima distanza – quella sui 10.000 metri -, gara che ha visto invece al via il vicentino bronzo ai recenti Giochi Olimpici di Pechino (Davide Ghiotto foto © Martin de Jong)

Sulla sua distanza preferita Ghiotto ha centrato, dopo quello sui 5000 di ieri, un altro podio prestigioso con il tempo di 13’12″92 finendo alle spalle soltanto dello svedese Nils van der Poel – vincitore del titolo Allround – e del belga Bar Swings.

Risultato splendido – ottenuto alla presenza di tutti gli avversari più forti – che ha riportato per due volte nello stesso weekend un pattinatore maschile nella top 3 iridata a distanza di 13 anni dall’ultima volta con Fabris, nel 2009. Ghiotto ha così chiuso al 7° posto complessivo i suoi Mondiali Allround, lui che precedentemente in carriera era sempre terminato fuori dalla top 20.