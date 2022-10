Mondiale per Club, Trentino Volley fra le partecipanti all’edizione 2022 in Brasile

sabato, 22 ottobre 2022

Trento – Il calendario della stagione 2022/23 si arricchisce di un ulteriore e prestigioso impegno internazionale per Trentino Volley. La Società di via Trener sarà ai nastri di partenza del Mondiale per Club 2022, programmato nuovamente in Brasile, a Betim (città che aveva già ospitato le edizioni 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 e 2021), fra il 7 e l’11 dicembre prossimo, grazie al secondo posto conquistato nell’ultima CEV Champions League.

E’ stata la stessa Fivb nella mattinata odierna ad ufficializzare date, luogo di svolgimento e squadre che hanno diritto a partecipare, confermando quindi a Trentino Volley la certezza della sua presenza fra i team che disputeranno l’annuale rassegna iridata. Per la decima volta nella sua storia, il Club di via Trener gareggerà nel Mondiale per Club, manifestazione che ha vinto più di chiunque altro: complessivamente cinque; quattro consecutivamente fra il 2009 ed il 2012 e poi anche nel 2018.

La presenza in Brasile, consentirà ai gialloblù di andare a caccia del sesto titolo iridato, provando a rappresentare nel miglior modo possibile la SuperLega italiana e, allo stesso tempo, portando nuovamente in tutto il mondo il nome del Trentino. L’elenco delle sei compagini che hanno diritto a partecipare al torneo comprende le formazioni brasiliane del Sada Cruzeiro, Itambé Minas e Vôlei Renata (prime tre classificate del torneo Sudamericano 2022), degli iraniani del Paykan Teheran (Campioni d’Asia in carica) e della Sir Safety Susa Perugia, che ha preso il posto dei polacchi dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle (vincitori della Champions League, che hanno rinunciato).

La formula della manifestazione iridata non presenterà novità rispetto a quelle applicate nelle nove precedenti partecipazioni trentine: le squadre sosterranno una prima fase divise in due gironi; le prime due classificate di ogni raggruppamento (che si giocherà con la formula del Round Robin fra il 7 e 9 dicembre) accederanno alle semifinali e finali, in programma il 10 e 11 dicembre. Composizione dei gironi e calendario delle partite verranno resi noti nei prossimi giorni.

Durante il periodo in cui soggiornerà in Brasile per il Mondiale per Club 2022, l’Itas Trentino sarebbe dovuta scendere in campo per un match ufficiale di regular season SuperLega Credem Banca 2022/23: l’11 dicembre a Modena, partita che verrà anticipata a mercoledì 26 ottobre.