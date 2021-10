Mondiale Marathon, Cattaneo 3° alla Capoliveri Legend Cup

domenica, 3 ottobre 2021

Isola d’Elba – Cattaneo è 3° alla Capoliveri Legend Cup, nella top 5 anche Taffarel, 9° Trincheri

Andato in archivio il Mondiale Marathon, con il bel 13° posto di Ole Hem, la Wilier 7C Force è rimasta sull’Isola d’Elba per prendere parte alla Capoliveri Legend Cup, che ha visto tornare sul podio il capitano del team Johnny Cattaneo, ottimo terzo nella gara vinta da Daniele Mensi.

A completare la bella prova di squadra ci hanno pensato i giovani Nicola Taffarel e Lorenzo Trincheri, rispettivamente quinto e nono all’arrivo.

L’evento, valido come prova delle Uci Mtb Marathon Series, ha chiamato gli atleti a confrontarsi su un percorso di 80 chilometri e 3100 metri di dislivello, che non hanno mancato di creare selezione.

Daniele Mensi e Alexey Medvedev, compagni di squadra, sono riusciti a prendere il largo e hanno chiuso nell’ordine al traguardo, staccati di 30” l’uno dall’altro. Alle loro spalle è andata in scena la sfida per il terzo posto, che ha premiato l’ottima condotta di gara di Cattaneo: un po’ indietro nelle fasi iniziali di gara, il tenace biker bergamasco è uscito alla distanza ed è stato bravo a tenersi alle spalle il diretto concorrente all’ultimo gradino del podio Stefano Dal Grande.

Cattaneo ha chiuso a 5’35” dal vincitore, Dal Grande a 6’02”, seguito a breve distanza dall’altro portacolori della Wilier 7C Force Nicola Taffarel, quinto a 6’24”. L’emergente atleta veneto ha avuto un ottimo approccio alla corsa e ha pagato un po’ lo sforzo alla distanza, riuscendo comunque a centrare un buon piazzamento. Il giovane Lorenzo Trincheri è nono.