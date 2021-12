Modena e Kessler vincono il 4.0 Garda Trentino Xmas Trail con il bis 2018

sabato, 11 dicembre 2021

Riva del Garda – Christian Modena e Julia Kessler si confermano principi del Garda Trentino Xmas Trail. Il trentino portacolori del Team LaSportiva e la meranese ribadiscono il successo del 2018, iscrivendo quindi per due volte il proprio nome dell’Albo d’Oro delle quattro edizioni del trail di 30 chilometri disegnato nel Garda Trentino con partenza ed arrivo sul lungolago di Torbole dopo aver affrontato 1.300 metri di dislivello. L’albo d’oro della novità Garda Trentino XmasTrail XS (15 km) è invece aperto dal trentino Diego Bazzoli (1h15’40) e dall’altoatesina Claudia Sieder (1h22’29). Curioso quanto avvenuto in gara con protagonista il parroco volante Don Franco Torresani (sessantenne assistente spirituale alla Rsa di Cadine, alle porte di Trento) al termine giunto terzo: durante la competizione il prelato benedice per due volte il giovane rivale della Valle del Chiese che poi vince solitario. Una sorta di miracolo di Natale perfettamente in linea con lo spirito della competizione. Il vincitore Modena nella foto @Nicer.

Soffia un vento pungente alla partenza del Garda Trentino XmasTrail. La neve dell’Immacolata ha imbiancato anche il Garda Trentino ed il manto bianco contribuisce a rendere ancora più suggestiva l’ambientazione, pur senza ostacolare minimamente l’azione degli atleti, grazie anche agli interventi di messa in sicurezza operati in questi giorni dallo staff organizzatore.

In questo contesto quasi fiabesco e certamente ideale per una competizione legata al periodo natalizio, Modena si invola staccando nella seconda parte di gara l’altro trentino Enrico Cozzini – vincitore uscente dopo il trionfo del 2019 – con cui inscena un duello sin dalle prime battute della gara. Sulla salita principale di giornata, quella che conduce alle trincee del Monte Corno, il trentasettenne di Mori impone il cambio di passo decisivo, transita in testa allo scollinamento alla Busa dei Capitani e può godersi solitario la discesa verso Nago e Torbole per tagliare il traguardo dopo 2h23’17” di gara. Enrico Cozzini (2:29’09) ed Enzo Romeri (2h32’18) completano il podio tutto trentino. A seguire, quarto posto per Marco Leoni e quindi Roberto Gheduzzi, Alessio Zambon, l’austriaco Gerhard Kaufmann, il francese Theo Lothode e l’inglese Robert Britton Grant.

Corsa in solitudine invece per Julia Kessler, meranese che a sua volta si ripete sui sentieri del Garda Trentino avendo vinto sia la versione invernale nel 2018 che la versione maggiore primaverile di 60 chilometri nel settembre 2020. La bionda altoatesina completa il tracciato in 2h48’48 con ampio margine sulla bolzanina Sarah Giomi (2h58’22) e sulla padovana Elisabetta Stocco (3h05’37).

Partenza alle 10 invece per la novità Garda Trentino Xmas Trail in versione XS sul tracciato che dal lungo lago risale il sentiero delle Marmitte dei Giganti e si ricongiunge con il percorso principale appena a monte di Bolognano. Proprio gli interpreti della distanza minore sono i primi a tagliare il traguardo di Piazzetta Lietzmann: nell’ordine il Diego Bazzoli (1h15’40), ventitreenne di Roncone che nella discesa finale riprende e supera Marco Vecchi, con il “prete volante” don Franco Torresani lesto a soffiare il terzo gradino del podio al giovane Johan Fayet, svizzero di casa in Lussemburgo. Monologo assoluto per Claudia Sieder al femminile: la forte runner della Val Aurina non ha difficoltà ad imporsi in 1h22’29 lasciandosi alle spalle Dinahlee Calzolari e Martina Lucchini.

Alla spicciolata gli arrivi si susseguono fino al pomeriggio, scaldati dal sole del Garda, in un clima di festa nella soddisfazione di essersi ritrovati dopo l’inevitabile anno di pausa del dicembre 2020. Ed ora lo sguardo del team organizzatore guidato da Matteo Paternostro è già rivolto alla primavera, quando il Garda Trentino Trail con le sue tre distanze di 60, 42 e 30 chilometri il prossimo maggio sarà Campionato Italiano Assoluti di Trail lungo (60Km) e corto (30Km).

Le Parole dei vincitori:

Christian Modena, vincitore del Garda Trentino XMas Trail: “Mi sentivo bene in partenza e con Enrico Cozzini è stato un bel duello. Nella salita finale ho voluto allungare e sono contento di aver concluso questa stagione con un successo. Per me è sempre un piacere gareggiare nelle prove organizzate dal Garda Trentino Trail: mi hanno sempre coccolato e ci tengo a fare bella figura”.

Julia Kessler, vincitrice del Garda Trentino XMas Trail: “In partenza c’era un po’ di fresco, ma dopo pochi chilometri le gambe hanno iniziato a girare: sono abituata a chilometraggi maggiori, ma torno sempre volentieri a correre nel Garda Trentino, a maggior ragione se riesco a vincere”.

Diego Bazzoli, vincitore del Garda Trentino XMas XS: “Davvero una bella gara. Il lavoro non mi permette di gareggiare tanto, ma ho voluto misurarmi su questa distanza e sono molto soddisfatto: grazie davvero agli organizzatori per aver allestito una gara così avvincente. Nella discesa finale mi sono galvanizzato e sono riuscito a vincere”.

Claudia Sieder, vincitrice del Garda Trentino XMas XS: “Che bella gara, che panorami! Da noi in Alto Adige ora è quasi impossibile correre ed invece nel Garda Trentino ancora ci si diverte alla grande. È stato magico concludere la stagione qui e soprattutto con una vittoria”.