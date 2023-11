Karate Csen: dieci titoli nazionali per la Master Rapid di Pian Camuno

martedì, 21 novembre 2023

Pian Camuno (Brescia) – Ben 10 nuovi campioni nazionali di Karate Csen per la Master Rapid SKF CBL di Pian Camuno nelle gare che si sono svolte al palazzetto dello sport di Salsomaggiore (Parma).

IN GARA – La Master Rapid SKF CBL si presentava al via con una piccola ma agguerrita rappresentanza che ha brillato raggiungendo un bottino di 21 medaglie finali. In una gara con 1700 atleti provenienti da tutta l’Italia il club è stato capace di vincere la

I TITOLI – Medaglia d’oro e titolo di campione e campionessa nazionale Csen di Kumite per Alessia Pezzotti, Chiara Quistini, Gioele Camplani, Alice Spatti, Lorenzo Rifugio, Lavinia Rifugio, Camilla Perina, Maryam Yamine. Nel Kata Daniele Ferri e per il trio di Senior femminile composto da Ludovica Rifugio, Beatrice Colasante e Arianna Caldi.

Medaglie d’Argento per Letizia Tiraboschi e Sofia Pedersoli nel Kumite e per Giulia Amaglio e Miriam Gabriele nel Kata, medaglia di bronzo per Sofia Sorlini, Angelica Arrigo, Emanuele Pendoli, Ambra Previtali, Noemi Sigismondi, Gabriele Foglieni, Filippo Legrenzi, Matilda Spandre e Amira Rottigni.

APPUNTAMENTI – Grandissima euforia in casa Master Rapid SKF CBL per una annata che si prospetta tra le migliori di sempre. Ora testa e cuore per la Venice Cup gara di Youth League a Iesolo (Venezia) mentre il DT Francesco Maffolini sarà impegnato nel prossimo fine settimana in Calabria come docente per il corso di aggiornamento degli insegnanti tecnici.