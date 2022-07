Il roster del Basket Iseo prende forma con i primi rinnovi

domenica, 3 luglio 2022

Iseo – Inizia a prendere forma il roster del Basket Iseo che rinnova l’intesa con tre senior e tre under che hanno vestito la maglia gialloblu nella stagione 2021/2022. Tra i senior rimangono a disposizione di coach Mazzoli (nella foto) bomber Marco Azzola, guardia/ala di 196 cm classe 1996, che ha portato a termine l’ultimo campionato con 12.76 punti di media; capitan Mattia Baroni, ala/centro di 197 cm classe 1987, che ha chiuso in crescendo un’annata complicata da diversi acciacchi fisici (5.73 punti di media), e per concludere Filippo Veronesi, ala/centro di 195 cm classe 1995, che alla solita costanza in difesa e presenza a rimbalzo ha aggiunto una apprezzabile concretezza al tiro tanto da chiudere la stagione come terzo miglior realizzatore gialloblu con 12.34 punti di media.

Tra gli under invece ci saranno ancora Andrea Montini (2 punti in 7 presenze), ala/centro di 197 cm classe 2003, Giovanni Staffiere (28 punti in 16 presenze), play/guardia di 185 cm classe 2003, e Rocco Eliseo Staffiere, guardia/ala di 191 cm classe 2002, che ha trovato diversi minuti nelle rotazioni di coach Mazzoli (3.25 punti di media, con massimo stagionale di 15 punti nella sfida di campionato con l’Olimpia Lumezzane).

In chiusura si precisa che nel frattempo proseguono le trattative con tutti gli altri giocatori già del Basket Iseo nella scorsa stagione chiusasi con la semifinale play-off.