Il Basket Iseo conferma lo staff tecnico

domenica, 26 giugno 2022

Iseo – Matteo Samuele Mazzoli sarà l’allenatore del Basket Iseo anche per la stagione 2022/2023, con lui vengono confermati i vice Giuseppe Consoli e Lorenzo Delbarba.

Queste le parole di coach Mazzoli, che siederà per il nono anno (il primo da vice e i successivi otto da capo allenatore) sulla panchina del Basket Iseo, dopo il rinnovo con la società presieduta da Giacomo Bruno Poieri: “Veniamo da un campionato sicuramente positivo chiuso a un passo dalla finale per la promozione in Serie B. Abbiamo dovuto affrontare diversi ostacoli, sia dentro che fuori dal parquet. Siamo partiti un po’ a rilento e in svantaggio rispetto alle altre squadre del girone, condizionati dal fatto che la maggior parte dei nostri atleti ha ripreso a giocare dopo quasi un anno e mezzo di stop. Senza contare gli infortuni –che comunque tutti hanno- c’è poi stata la questione campo da gioco, in pochi mesi abbiamo dovuto cambiare tre volte casa. Il problema non si è presentato solo per le partite di campionato del sabato sera ma anche per gli allenamenti durante la settimana. In ogni caso siamo andati in crescendo e il campo lo ha dimostrato, anche per il sottoscritto è stata una annata piacevole. In questi giorni mi sto riposando, ma il pensiero va già alla nuova stagione. L’idea è quella di costruire un roster simile a quello visto in azione nel campionato appena finito, la volontà è quella di limare quei difetti che si sono palesati e valorizzare il più possibile i ragazzi usciti dal nostro settore giovanile. Come sempre alla mia squadra chiedo voglia di lottare, allenarsi e soprattutto migliorare nel tempo. Parlare del prossimo campionato non è semplice, a parte che ancora non conosciamo quali saranno le nostre avversarie, perché ci sarà da affrontare la riforma programmata dalla FIP. Un cambiamento è da sempre foriero di incertezze, in ogni caso proveremo a fare il nostro meglio cercando di massimizzare risorse e qualità a nostra disposizione. Teniamo anche conto che solo le prime otto della C Gold lombarda accederanno nel nuovo campionato Interregionale, quindi la concorrenza sarà agguerrita e saranno ammessi pochi passi falsi. Per finire voglio ringraziare il GM Zani ed il DS Scotti per la fiducia dimostrata, poi come sempre un enorme grazie a mia moglie Silvia che condividendo questa scelta mi permette di dedicare parte del mio tempo libero a una delle mie più grandi passioni”.

Nei prossimi giorni il Basket Iseo si concentrerà sui rinnovi con quei giocatori che hanno vestito in modo brillante la maglia gialloblu nella stagione 2021/2022.