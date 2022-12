Hockey Piné, buona la prima con Chiavenna

mercoledì, 28 dicembre 2022

Baselga di Pinè – Nella prima sfida della sua storia con i sondriotti, l’Hockey Piné non ha deluso le aspettative e ha colto una vittoria fondamentale in chiave classifica. Tre a due per i pinetani il risultato finale di una partita messa in ghiaccio in un primo momento e poi quasi ripresa dai lombardi che non sono riusciti nella rimonta.

Inizio di partita positivo per i ragazzi di Valcanover, che al 5’ passano in vantaggio con Luca Biasioni su assist di Francesco Decarli. Per il bis bisogna aspettare il 33’, quando Rudi Locatin gonfia la rete e porta i suoi sul +2. Il tris giunge al 45’ con Liam Zanettini, la partita sembra chiusa ma dopo 4’ Alex Tava accorcia le distanze per la squadra di casa. Il gol scombussola le carte in tavola e al 59’ i locali segnano con Paolo De Alberti, ancora su assist di Davide Maraffio. Termina così l’incontro che sancisce la vittoria del Pinè: i gialloneri sono ora la seconda forza del campionato con 10 punti, quattro in meno del Feltre capolista. Terzo il Chiavenna fermo a quota 7, mentre il Real Torino è ai piedi del podio con 4 punti, davanti al Milano Old Boys (3 punti) e il Gherdeina ultimo con un solo punticino.

Il commento di Andrea Valcanover, allenatore dell’Hockey Piné: «È stata una bella partita, l’abbiamo giocata bene fino a dieci minuti dalla fine. Purtroppo i miei giocatori si sono innervositi rendendo più difficile il raggiungimento del risultato finale. Alla fine abbiamo resistito agli attacchi avversari con grande carattere e abbiamo portato a casa una grande vittoria che ci permette di salire in seconda posizione in classifica».