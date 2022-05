Giro d’Italia: partita da Borgo Valsugana la diciottesima tappa

giovedì, 26 maggio 2022

Borgo Valsugana, 26 maggio 2022 – La diciottesima tappa del Giro d’Italia, edizione 105, di 156 km da Borgo Valsugana fino a Treviso è partita alla 13.49 e non presenta particolari difficoltà altimetriche. La frazione odierna appare come l’ultima chance per i velocisti rimasti in corsa.

Dopo la tappa di Lavarone (Trento) il gruppo, forte di 152 unità, è transitato al km 0 alle 13:49. Non partito il dorsale 211 – João Pedro Almeida Gonçalves (UAE Team Emirates).

La tappa che congiunge la Valsugana con la pianura Veneta attraverso il passaggio sulle Scale di Primolano, unica asperità assieme al Muro di Ca’ del Poggio. Si arriva quindi a Treviso attraverso strade rettilinee generalmente larghe. Da segnalare i numerosi attraversamenti cittadini. A Treviso la corsa affronta un circuito di circa 11 km da ripetere una sola volta. Il circuito finale su strade ampie e pianeggianti fatta eccezione per un breve tratto tra i 4 e i 2 km dall’arrivo che risulta leggermente più stretto.