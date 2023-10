European Orienteering Championships: le classifiche

venerdì, 6 ottobre 2023

Soave – European Orienteering Championships 2023: la Svezia si aggiudica il titolo europeo Sprint Relay di corsa orientamento. Sul secondo gradino del podio la Nazionale svizzera, seguita dalla Finlandia.

Gran finale domenica 8 ottobre a Vicenza per decretare i vincitori Sprint Knock-Out e di Coppa del Mondo.

La bandiera svedese svetta sul podio della Sprint Relay degli European Orienteering Championships 2023, i Campionati Europei Sprint di corsa orientamento in Veneto, validi come finali di Coppa del Mondo. Dopo l’attribuzione dei titoli Sprint a Verona, è stato il pittoresco borgo di Soave lo scenario della schiacciante vittoria della Svezia (1:02:35) sulla Nazionale svizzera (1:03:11) nella sfida a staffetta (Donna-Uomo-Uomo-Donna) con partenza a ridosso delle mura medievali della città scaligera, Borgo più Bello d’Italia 2022 (La partenza foto © Maurilio Boldrini).

Trainata da Sara Hagström e Tove Alexandersson, rispettivamente medaglie d’oro e d’argento nella Sprint del 4 ottobre, la compagine svedese, completata da Jonatan Gustafsson e Martin Regborn, ha staccato di ben 36 secondi quella elvetica, nonostante la spinta del neo campione europeo Matthias Kyburz e della medaglia di bronzo Simona Aebersold insieme a Joey Hadorn ed Elena Roos. Una rivincita importante dopo il titolo perso con quasi un minuto di distacco nell’edizione 2021. Sul terzo gradino del podio la Finlandia (1:03:28), che ha visto scendere in campo Inka Nurminen, Teemu Oksanen, Tuomas Heikkila, Venla Harju. Tra i 25 team al via, gli azzurri Caterina Dallera, Francesco Mariani, Riccardo Scalet e Maddalena De Biasi si attestano in 12esima posizione (1:07:50). Per l’avvincente competizione la diretta televisiva regionale di Telechiara oltre alla copertura televisiva di 10 diverse emittenti europee.

Per la prima volta in Italia gli European Orienteering Championships 2023 vedono correre con mappa e bussola 2mila partecipanti totali in rappresentanza di 39 Paesi nella 8 giorni di gare, tra competitive e promozionali, in 10 differenti Comuni. La manifestazione, sotto l’egida della IOF-International Orienteering Federation e della FISO-Federazione Italiana Sport Orientamento, vanta i patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sport e Salute, Consiglio Regionale del Veneto, Provincia di Verona e Vicenza, Comuni di Verona, Soave e Vicenza, insieme ai charity partner Centri Giovanili Don Mazzi e Fondazione Città della Speranza.

“Molto bello competere con gli altri in questa manifestazione a Soave – dichiara il secondo frazionista svedese Jonatan Gustafsson – Oggi è stata la mia prima Relay in un Campionato Europeo ed ero molto nervoso. Ho fatto degli errori che però fortunatamente non hanno compromesso il risultato, riuscendo a non perdere secondi importanti. Stupendo vincere questa medaglia d’oro”.

Alla cerimonia di premiazione presenti il Sindaco di Soave, Matteo Pressi, il vicesindaco Roberto Montanari e l’Assessore allo Sport Denis Adami, accompagnati dal Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Francesco Novi e dal Comandante della Guardia di Finanza di Soave Capitano Federico Mattioni.

“Ci auguriamo che nella cornice di questo importante evento sportivo – dichiara il Sindaco Matteo Pressi – abbiate avuto l’occasione anche di scoprire la nostra città, che potrete parlare bene di Soave nei vostri Paesi e che tornerete presto in compagnia”.

I CAMPIONI DELLA SPRINT DI VERONA

Nella gara di Verona, nella meravigliosa Piazza Bra, il titolo continentale 2023 su distanza Sprint è andato allo svizzero Matthias Kyburz (12’26”) e alla svedese Sara Hagström (12’17”). Una sfida a cronometro individuale su due tracciati di circa 4 km in linea d’aria con 20 punti di controllo nel centro storico scaligero Patrimonio UNESCO. Il nuovo campione d’Europa, che strappa il titolo allo svedese Emil Svensk, precede sul podio il norvegese Kasper Harlem Fosser (12’30”) e il finlandese Tuomas Heikkila (12’31”). Al femminile, Sara Hagström scalza a sorpresa la svedese Tove Alexandersson (12’25”), detentrice dei titoli europei 2021 Sprint e Knock-Out, seguita dalla svizzera Simona Aebersold (12’40”). Riccardo Scalet (PWT Italia), 15esimo con il tempo di 13’03”, e Francesco Mariani (Polisportiva G. Masi), 25esimo in 13’15”, i migliori posizionamenti italiani.

LE ULTIME GARE

Per la Sprint Knock-Out l’8 ottobre, dopo le qualifiche a Creazzo (ore 8.30-12), i migliori si contenderanno il titolo a Vicenza (ore 12-16) con arrivo in Piazza Matteotti. Saranno Tove Alexandersson (Svezia) e Matthias Kyburz (Svizzera) a dover difendere il primo titolo europeo Sprint Knock-Out. Proseguono anche gli eventi promozionali dell’EOC Tour, tra divertimento, enogastronomia e musica. Dopo Soave, sarà la volta di Alonte (7 ottobre) e Vicenza (8 ottobre).

Ogni data è accompagnata da momenti di esplorazione del territorio, come la navigazione del lago da Peschiera del Garda, sede dell’event center Camping Bella Italia o le visite al Parco Natura Viva di Bussolengo e alle cantine locali. Spettacolari la salita al Monte Baldo con la Funivia Malcesine – Monte Baldo e la Funivia Prada – Costabella e ad Alonte la camminata tra i vigneti di Prosecco del Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza seguita da una degustazione.