Euregio Sprintchampion: i risultati della finalissima a Trento

domenica, 25 settembre 2022

Trento – Euregio Sprintchampion: una grande festa per giovani velocisti a Trento, dove si è svolta nella pista di atletica allestita in piazza Dante la finalissima della competizione. Quattro ori sono andati ad altoatesini: Hanna Fink, Emma Oberhuber, Tom Ausserhofer e Sophie Seehauser.­

­I ragazzi e le ragazze più veloci di Tirolo, Alto Adige e Trentino si sono confrontati oggi a Trento in occasione dell’Euregio Sprintchampion, la competizione che ha vissuto oggi l’atto conclusivo sulla pista di atletica allestita in Piazza Dante. La rassegna, aperta alle giovani e giovani velocisti nati dal 2009 in poi e inserita nell’ambito del Festival dello Sport, ha decretato i nuovi vincitori dell’Euregio.

Nutrita la pattuglia di atlete e atleti altoatesini al via. I 40 partecipanti provenienti da tutta la provincia di Bolzano sono stati selezionati attraverso sette gare di qualificazione e una finale conclusiva, svoltasi lo scorso 20 agosto a Bolzano. La diverse prove sono state organizzate dall’Associazione delle società sportive altoatesine (VSS). Oggi i giovani atleti altoatesini in gara hanno sfidato colleghe e colleghi provenienti da Trentino e Tirolo sulla prova dei 60 metri. Dopo le batterie preliminari e intermedie, i corridori più veloci hanno preso parte alla finale dell’Euregio Sprint Champions 2022. Ottimo il riscontro di medaglie per la truppa locale. I quattro titoli sono stati conquistati da Hanna Fink, nella categoria under 10, Emma Oberhuber e Tom Ausserhofer, nella categoria under 12, e Sophie Seehauser nella categoria under 14, che hanno portato metà degli ori messi in palio dalla rassegna nel capoluogo trentino.

L’evento, organizzato dal Segretario Generale dell’Euregio è stato curato dal Centro Sportivo Italiano, Comitato di Trento, con il supporto di Trentino Marketing e APT Trento e in collaborazione con le organizzazioni locali VSS (Alto Adige) e ASVÖ (Tirolo).