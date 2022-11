Curling, successo dell’Italia agli Europei di Oestersund

sabato, 19 novembre 2022

Oestersund – Giornata più che positiva per l’Italia agli Europei di curling a Oestersund, in Svezia. La Nazionale femminile, reduce dalla sconfitta all’esordio di venerdì contro la Germania, si è riscattata con una bella vittoria per 8-3 sulla Turchia. Quella maschile infila invece addirittura un doppio successo nei primi due incontri della competizione superando la Norvegia 8-3 e, in serata, anche i padroni di casa e vice campioni in carica della Svezia con il risultato di 8-7.La squadra femminile supera 8-3 la Turchia mentre Retornaz e compagni regolano prima la Norvegia 8-3, quindi battono di misura in serata per 8-7 i padroni di casa della Svezia.

Un sabato aperto aperto proprio dagli uomini con Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner foto© FISG (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Mattia Giovanella (Fiamme Oro) impegnati sul ghiaccio nel debutto della loro rassegna continentale. Ottima la partita degli azzurri, capaci di imporsi 8-3 contro la Norvegia in otto end: partenza lanciata dell’Italia che, dopo il punto norvegese nella mano d’apertura, mette a referto tre end da due punti ciascuno e risultato che si attesta sul 6-2 all’intervallo. Da lì una buona gestione con la sola mano rubata concessa a Walstad nel settimo prima dei due punti azzurri dell’ottavo che hanno chiuso la pratica.

Nel primo pomeriggio il ritorno sul ghiaccio dell’Italia femminile. Dopo un primo tempo con pochi punti – due per parte – e tanto equilibrio, la squadra tricolore formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti) alza le marce e marca due punti nel sesto end e addirittura 4 nell’ottavo prendendo così il largo fino all’8-3 conclusivo.