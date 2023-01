Coppa del Mondo, sci di fondo: argento per gli azzurri Pellegrino e De Fabiani

domenica, 22 gennaio 2023

Livigno (Sondrio) – E’ stato un gran finale a Livigno (Sondrio) per la due giorni di Coppa del Mondo, la prima nella storia del piccolo Tibet lombardo. Temperature rigide mitigate da uno splendido sole, condizioni perfette della neve e un folto pubblico, infatti, hanno fatto da palcoscenico a due gare dall’alto contenuto tecnico ed emotivo, entrambe impreziosite da arrivi in volata. E nella gara maschile Federico Pellegrino in coppia con Francesco De Fabiani hanno conquistato un ottimo argento (foto-© Pentaphoto).

Il podio maschile e femminile

In campo femminile è stato ancora dominio svedese, dopo la clamorosa tripletta messa a segno sabato, nella gara individuale. La coppia formata da Emma Ribon e Jonna Sudling, la vincitrice dell’evento di ieri, e quella formata da Linn Svahn e Maja Dahlqvist, hanno controllato la finale dall’inizio alla fine, gestendo i tentativi delle altre nazioni, Stati Uniti e Germania in testa, rispettivamente terzi e quarti, di insidiare la loro leadership. Un attento gioco di squadra ha permesso alle scandinave di fare il vuoto, mettendo al sicuro le prime due posizioni già all’inizio del rettilineo conclusivo, e lanciando così una volata tutta giallo-blu. A spuntarla, di misura, la coppia composta da Dahlqvist e Svahn, che ha commentato: “È una sensazione bellissima vincere, ed è forse anche più bello farlo così, insieme. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo oggi, e aver ottenuto i primi due posti lo rende un giorno speciale.” Una consapevolezza condivisa anche dalla compagna: “Dopo il risultato di ieri sapevamo di avere buone chance: abbiamo cercato di avere la miglior tattica possibile per vincere, ed è andata bene.”

Le emozioni degli azzurri

Ma è la gara maschile ad aver regalato le emozioni più intense ai numerosi fan accorsi lungo il tracciato, non soltanto grazie al notevole livello tattico espresso dagli atleti, che hanno dato vita ad una sfida avvincente fin dai primi cambi, ma anche per merito dell’acuto di Federico Pellegrino, che con un’ultima frazione da urlo ha portato gli azzurri sul podio, sconfitti soltanto dalla Francia di Richard Jouve in una tiratissima volata. Terzi gli svizzeri Janik Riebli e Valerio Grond. La coppia italiana, composta dal valdostano Pellegrino e da Francesco De Fabiani ha condotto una gara esemplare dal punto di vista strategico, dando filo da torcere ai transalpini Jouve/Jay fino alla linea d’arrivo. Per Jouve si tratta del secondo podio del weekend, dopo l’argento di sabato: “Non ce l’aspettavamo. Oggi avevamo due ottimi team francesi alla partenza, sapevamo di poter competere per il podio, ma la vittoria è stata il finale perfetto per questo weekend. Con l’argento di ieri, questo è stato davvero un fine settimana da ricordare per me, ed è bello farlo qui: in una grande gara e con una grande organizzazione.”

Il commento finale di Federico Pellegrino, che racchiudono tutta la soddisfazione degli organizzatori, della FISI e degli atleti arrivati a Livigno: “Ci tenevo tanto a questo podio, perché Livigno se lo meritava: era un weekend di recupero di Coppa del Mondo, con soltanto un mese per preparare l’evento, ma l’organizzazione ha risposto presente, mettendo in piedi un fine settimana fantastico. Tutti gli atleti sono contenti e la cornice è ideale: davvero tanta roba. Ed è stato bello regalare un podio ai tanti tifosi presenti sulla pista.”

Una vera e propria investitura, che si somma ai commenti positivi espressi dagli addetti ai lavori e dai campioni di tutto il Mondo: la miglior conferma del successo di un weekend di alto profilo, tra sport, cultura e musica.