Convocazioni azzurre per Sofia e Nicolò Renna e Jacopo Gavioli del Surf Torbole

mercoledì, 25 maggio 2022

Nago Torbole – Il circolo Surf Torbole ai massimi eventi stagionali: arrivate le convocazioni per Mondiali Giovanili e Giochi del Mediterraneo. Tre prestigiosissime convocazioni azzurre per gli atleti del Circolo Surf Torbole: Sofia Renna e Jacopo Gavioli i due rappresentanti delle tavole al Mondiale Giovanile World Sailing in Olanda (un convocato per nazione) e Nicolò Renna (foto © Elena Giolai) ai XIX Giochi del Mediterraneo di Orano (Albania)

Non sono finite le emozioni di questa incredibile fine di maggio per il Circolo Surf Torbole! Dopo lo strepitoso argento di Nicolò Renna al Campionato Europeo iQFoil appena concluso al nostro circolo, le belle notizie arrivano ancora per l’iQFoil e in particolar modo con le convocazioni azzurre di alcuni dei nostri atleti di punta della categoria youth e non solo. Per i più giovani è arrivata infatti la convocazione ufficiale della Federazione Italiana Vela per il Mondiale giovanile World Sailing, il più importante appuntamento giovanile dopo l’Olimpiade: Sofia Renna per le donne e Jacopo Gavioli per la categoria maschile vestiranno azzurro, un altro “strike” dato che può andare un equipaggio per nazione. La manifestazione è in programma in Olanda dall’8 al 15 luglio e coinvolgerà i migliori 450 velisti e surfisti della categoria youth al mondo provenienti da 69 paesi. Oltre alle tavole e quindi alla classe iQFoil giovanile (tavola bianca) saranno presenti le altre classi giovanili come l’Ilca 6, il 29er, il kiteboard, il 420 misto e il Nacra 15. Per la classe iQFoil ammesse 30 donne e 32 uomini. Immenso orgoglio per questo riconoscimento che premia l’impegno dei ragazzi e delle rispettive famiglie, del coach Dario Pasta e del Circolo Surf Torbole, con alla guida il presidente Armando Bronzetti, che ha creduto nel cambio generazionale grazie all’avvento del foil, investendo risorse e tempo in questa strada, che sta dando grandi soddisfazioni.

Se i giovani stanno seguendo la strada giusta, che li sta portando ad uno dei più importanti obbiettivi della propria carriera sportiva giovanile, chi è passato tra i senior non è da meno, dato che Nicolò Renna, appena metabolizzata la medaglia d’argento agli europei assoluti iQFoil, ha ricevuto un’altra prestigiosa convocazione; è stata decisa infatti dalla Federazione Italiana Vela la squadra azzurra per i XIX Giochi del Mediterraneo, con Nicolò Renna convocato, (insieme a Luca Di Tomassi) per gli iQFoil (2 atleti per disciplina). La manifestazione si svolgerà dal 25 giugno al 5 luglio ad Orano, Algeria, con la partecipazione di 26 Paesi, impegnati in 24 discipline suddivise in 204 specialità, 112 maschili e 91 femminili. Per Nicolò un’ennesima soddisfazione e nuova opportunità per arricchire il suo sempre più prestigioso medagliere.