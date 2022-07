Ciclismo, Tour de France: Magnus Cort Nielsen trionfa a Megève

martedì, 12 luglio 2022

Megève – Tadei Pogacar (UAE) resta in maglia gialla per 11”. La 10^ tappa del Tour de France da Morzine a Megève, che ha visto una grande prova dell’italiano Alberto Bettiol (Éducation First) che ha vinto il Premio Antargaz della combattività.

Il fotofinish è stato necessario per determinare il vincitore della tappa tra Magnus Cort Nielsen e Nick Schultz a Megève Altiport e il danese, che è stato il più combattivo della prima settimana, ha finalmente ottenuto la vittoria che stava cercando dal Grand Départ del Tour de France nel suo paese. Tadej Pogacar ha mantenuto il vantaggio assoluto con un piccolo margine di 11” su Lennard Kämna (Pogacar nella foto @ Aso Charly Lopez)

10^ TAPPA MORZINE-MEGEVE

1. Nielsen M. (EFE) 3h18’50”

2. Schultz N. (BEX) +00″

3. Sanchez L. (TBV) +07″

CLASSIFICA GENERALE

1. Pogacar T. (UAD) 37h11’28”

2. Kämna L. (BOH) +11″

3. Vingegaard J. (TJV) +39″