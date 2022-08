Ciclismo paralimpico: tricolore a cronometro per i camuni Bersini-Loda

lunedì, 29 agosto 2022

Avezzano – Emanuele Bersini vince il titolo italiano di ciclismo paralimpico nella cronometro di Avezzano (Aquila).

Si sono disputati nello scorso week end i Campionati Italiani di ciclismo paralimpico e la coppia della Polisportiva Disabili Valcamonica Emanuele Bersini–Nicola Loda (nella foto) ha vinto la maglia tricolore nella prova cronometro di sabato, giungendo invece al secondo posto in volata nella gara in linea di ieri. Per Bersini è l’ennesimo titolo italiano nel ciclismo paralimpico. Il prossimo impegno per la coppia Bersini-Loda saranno i Campionati Italiani su pista in programma a Firenze al velodromo “Enzo Sacchi” domenica 4 settembre.

TRIATHLON – Giovedì 1 settembre l’atleta della Polisportiva Giuseppe Romele partirà per il Portogallo dove disputerà la seconda prova della Coppa del Mondo di Paratriathlon.