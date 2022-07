Chiusura passi alpini, centinaia di ciclisti al Passo Gavia

domenica, 24 luglio 2022

Ponte di Legno – Con l’estate sono tornate le giornate Enjoy Stelvio National Park. La chiusura dei passi alpini, così da consentire ai ciclisti di salire in tutta tranquillità, è apprezzata dagli appassionati. Oggi è stata la giornata del “Gavia” dalle 8:30 alle 12:30, nel pomeriggio chiusura dalle 14 alle 16:30 del versante valtellinese (da Mazzo) della strada che sale al Mortirolo.

Al Gavia sono saliti più di 500 ciclisti sia dal versante camuno, partendo sia da Sant’Apollonia di Ponte di Legno (Brescia), sia da Santa Caterina Valfurva (Sondrio). Come negli scorsi anni, l’iniziativa, promossa dal Parco Nazionale dello Stelvio, rientra nel progetto Enjoy Stelvio National Park ed ha offerto la possibilità a tutti gli appassionati di vivere la natura e pedalare in tutta tranquillità senza il passaggio di moto e auto.

La manifestazione non competitiva ha richiamato appassionati delle due ruote da ogni angolo della Lombardia e del Trentino, e tra i ciclisti era presente Alberto Pozzi, che detiene il record del Gavia, stabilito nel 2016. “Oggi appassionati delle due ruote di ogni età hanno vissuto un’occasione unica per vivere un’emozionante esperienza“, è stato il commento degli organizzatori.

Il versante di Ponte di Legno è considerato il più impegnativo, con una lunghezza di 17 km, una pendenza media dell’8% e un dislivello positivo di 1360 metri, mentre da Santa Caterina Valfurva la lunghezza è di 13 chilometri e 500 metri, con un dislivello di 884 metri e una pendenza media del 6,5%.

E per i ciclisti assenti che non era a conoscenza della chiusura di questa mattina, ci sarà una nuova opportunità – domenica 4 settembre – quando il Gavia sarà nuovamente solo per gli appassionati delle due ruote e chiuso con le stesse modalità della giornata odierna.