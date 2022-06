Canottieri Garda Salò: medaglie per Vela, Canottaggio e Nuoto

giovedì, 2 giugno 2022

Salò – Ultime giornate di medaglie per gli atleti della Canottieri Garda Salò impegnati in Italia e all’estero su diversi campi di gara.

Nella Vela, in primo piano la vittoria di Antonio Squizzato sul lago Wörthersee, in Carinzia, all’International Austrian Championship della classe 2.4mR, tappa della EUROSAF Inclusive Cup 2022. Il campionato combina le regate più importanti della classe 2.4mR inclusive in un’unica Coppa con nove eventi in cinque Paesi europei inclusi nella classifica della Coppa multinazionale della Federazione europea della vela EUROSAF: Austria, Repubblica Ceca, Germania, Italia e, novità di quest’anno, Francia.

Ottimo secondo un altro italiano della Canottieri, Davide Di Maria, al rientro dopo 3 mesi di stop, mentre terzo è arrivato il tedesco Christian Bodler.

Squizzato, già Vice Campione del Mondo nella categoria parasailing di questa classe, ha letteralmente dominato le 10 regate in programma, conquistando ben 9 primi posti, con un secondo posto nella gara vinta proprio dal compagno Di Maria.

A Vilamoura, in Portogallo, si sono svolte le semifinali europee della Sailing Champion League. 11 le nazioni partecipanti e 54 le regate disputate in 4 giorni. L’equipaggio della Canottieri, composto da Pietro Corbucci (timoniere), Fabio Larcher (tattico e drizzista), Diego Franchini (tailer gennaker), Diego Larcher (tailer fiocco), si è piazzato al sesto posto, a soli tre punti dal podio, ma conquistando l’accesso alla finale europea che si terrà a luglio a Travemunde (DE). “Il nostro equipaggio ha peccato in partenze non sempre efficaci ma ha saputo recuperare, e grazie all’ottima conduzione da parte di Pietro Corbucci e ai suggerimenti di Fabio Larcher non ha mai chiuso un volo oltre il 4 posto, conquistando tre vittorie e una serie di secondi e terzi piazzamenti. Una regolarità impressionante, fondamentale in una formula che non concede scarti di prove. Personalmente sono assolutamente soddisfatto: la qualificazione alla finale è raggiunta, arrivare tra i primi quattro e accedere alla final gold a Travemunde è alla nostra portata” sottolinea il capitano Diego Franchini

S ul Lago di Corgeno si sono invece svolti i Campionati Regionali di Canottaggio FIC Lombardia, che hanno visto la vittoria nel doppio junior maschile dell’equipaggio formato da Martin Papa e Andrea Apollonio.

Oltre all’oro gli atleti Canottieri hanno conquistato ben 5 argenti: Vittoria Tonoli nel singolo under23; Matilde Tonoli nel singolo junior femminile; Carlotta Zanca e Anna Salvadori nel due senza ragazze; Giulia Macchia, Laura Benedetti, Giulia Maroni e Anna Benedetti nel 4 di coppia ragazze; Gemma Fontana, Giulia Maroni, Anna Benedetti e Giada Copeta nel 4 senza ragazze.

Emanuele Distaso ha vinto invece un bronzo nel singolo junior maschile.

E poi il Nuoto, con il Memorial Piero Borelli di Brescia che è valso ai nuotatori della società gardesana 13 medaglie complessive, di cui 5 ori conquistati da Nicolò Serpi (50, 100 e 200 Rana) e Giacomo Walter nei 100 e 200 dorso.

Nei 50 Rana argento per Daniele Donati. Vittoria Vezzola ha ottenuto invece 2 bronzi (200 Rana e 200 Misti), mentre Daniela Donati ne ha vinti ben 3: nei 100 e 200 Rana e nei 200 Misti. Un bronzo a testa per Micol Marmentini nei 100 Stile Libero e Ikhlass Soumir nei 200 Dorso.