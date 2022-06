Canottaggio: tre argenti ai Campionati Italiani per la Garda Salò

lunedì, 27 giugno 2022

Piediluco – La Canottieri Garda Salò conferma l’ottimo stato di forma delle sue squadre di canottaggio ai Campionati Italiani Ragazzi-Under23, andati in scena sul Lado di Piediluco (TR) il 25 e 26 giugno. In evidenza gli equipaggi femminili che hanno conquistato ben 3 medaglie d’argento. Sono saliti sul secondo gradino del podio l’equipaggio dell’8+ Ragazze con Carlotta Zanca, Anna Salvadori, Giulia Macchia, Laura Benedetti, Anna Benedetti, Giulia Maroni, Gemma Fontana, Giada Copeta e Eleonora Bogoni al timone; l’equipaggio del 2- Ragazze con Carlotta Zanca e Anna Salvadori; mentre Vittoria Tonoli nel singolo Under23 femminile.

Erano 8 gli equipaggi della società gardesana che hanno partecipato alla manifestazione, sei quelli che hanno avuto accesso alla finale.

“Abbiamo concluso i due Campionati Italiani del mese di giugno con quattro medaglie d’argento che dimostrano come la nostra squadra abbia ormai raggiunto un livello medio di altissimo profilo. Rimane un sentimento di incompiutezza, che evidenzia la nostra ambizione e i nostri obiettivi. Tutti gli atleti e gli allenatori hanno lavorato duramente per raggiungere il titolo e ora analizzeremo i margini di miglioramento per ottenere ciò che ci spetta. Con queste manifestazioni termina anche il mio ruolo da direttore tecnico della sezione di Canottaggio per potermi concentrare maggiormente sul mio nuovo ruolo in società; per questo voglio ringraziare i miei due collaboratori Francesco Niboli e Andrea Bortolotti per il costante impegno e tutti gli atleti che in questi anni hanno fatto parte del nostro gruppo di lavoro. La strada è tracciata e sono sicuro che le migliori soddisfazioni devono ancora arrivare”, commenta Stefano Melzani, direttore tecnico della sezione canottaggio, che dal 2021 è anche direttore della sede e del porto della Canottieri Garda.

Da segnalare anche le finali del singolo maschile ragazzi di Alessio Leni; del quattro maschile ragazzi (Lorenzo Bacchi, Attilio Storari, Christian Zane, Christian Lazzaroni); del quattro di coppia ragazze (Giulia Macchia, Laura Benedetti, Giulia Maroni, Anna Benedetti).