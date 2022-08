Campionato estivo salvamento, 10 medaglie per Amici Nuoto Riva: Giovanelli, Bortolotti, Ballardi e le staffette senior a podio

lunedì, 1 agosto 2022

Riva del Garda – Gli atleti di Amici Nuoto Riva hanno gareggiato da protagonisti al campionato italiano estivo di categoria di nuoto per salvamento a Gorizia conquistando 10 medaglie, di cui 2 ori ad opera di Helene Giovanelli, 4 argenti da Lucia Bortolotti, 2 bronzi da Davide Ballardi, 2 medaglie dalle staffette senior femminili, 7 nuovi record sociali, 3 tempi limite per i campionati italiani assoluti e 14 primati personali.

Sempre in evidenza l’azzurra Helene Giovanelli di ritorno dai World Games negli Stati Uniti d’America si prende la doppietta d’oro nelle sue due gare favorite nella categoria senior: 100 percorso misto con 1.09.35 (nuovo record sociale), che le vale la seconda miglior prestazione italiana di sempre e nei 50 manichino dove detiene il record italiano assoluto, che vince con 34.46 fermandosi a 84 centesimi dal suo primato.

Quattro medaglie d’argento tra le junior per Lucia Bortolotti nei 200 ostacoli (2.16.91), 50 manichino (37.40), 100 percorso misto (1.18.92) e 200 super lifesaver (2.34.99 – record sociale junior e cadette).

Davide Ballardi conquista il doppio bronzo nella categoria ragazzi nei 100 manichino pinne (53.90) e 100 percorso misto (1.08.85 – record sociale e tempo limite assoluto), a cui aggiunge il quarto posto nei 200 super lifesaver (2.25.09 – record sociale ragazzi/junior e tempo limite assoluto) e il 16° nei 50 manichino.

Bene anche il coetaneo Diego Ferrari con due quinti posti nei 50 manichino (34.46 – record sociale) e 100 percorso misto (1.10.29 – tempo limite assoluto), oltre al 14° posto nei 200 super lifesaver.

Il quartetto della categoria senior con Helene Giovanelli, Eleonora Turrini, Lucia Bortolotti e Alessia Zanetti sale sul secondo gradino del podio nella staffetta 4×50 ostacoli (1.58.18) e sul terzo nella staffetta 4×25 manichino (1.26.02). Per Alessia Zanetti a livello individuale tra le senior arrivano due ottavi posti nei 50 manichino e 100 percorso misto (1.16.20 – primato personale), mentre Eleonora Turrini nelle stesse distanze tra le cadette con i propri primati personali chiude rispettivamente al 13° (40.32 – tempo limite assoluto) e 14° posto.

Le staffette cadette hanno visto chiudere al 4° posto la 4×50 ostacoli e all’8° posto la 4×25 manichino (Alice Marchi, Celeste Salvotelli, Giulia Rosa, Alice Civettini).

Mentre nella 4×50 mista 4° posto per le cadette con Marchi, Rosa, Turrini, Salvotelli e 6° posto per le senior con Giovanelli, Civettini, Zanetti, Bortolotti.

La stagione nazionale si può dire terminata, ora tutta l’attenzione è focalizzata sul campionato del mondo di Riccione dal 27 settembre al 2 ottobre. La Federnuoto deve ancora emanare le convocazioni sia per la squadra nazionale assoluta che per quella giovanile, ma le probabilità di vedere atleti ANR in azzurro sono molto alte. Ultimo collegiale di selezione, previsto proprio sul litorale romagnolo, è quello da mercoledì a venerdì prossimi, per quanto riguarda la parte oceanica assoluta è stata convocata Cornelia Rigatti.

Gli altri primati personali migliorati sono stati quelli di:

Alice Civettini 50 manichino

Samuel Guarnati 100 percorso misto

Giulia Rosa 100 percorso misto

Celeste Salvotelli 50 manichino e 100 percorso misto