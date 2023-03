Sci, Campionati Italiani Children a Ponte di Legno: in SuperG trionfano Giaretta e Passino, slalom a Chelleris e Ranieri

giovedì, 23 marzo 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Quarta giornata dei Campionati Italiani Children 2023 a Ponte di Legno (Brescia), organizzati dallo Sci Club Ponte di Legno: oggi sono state assegnate le medaglie del SuperG Allievi e dello Slalom Speciale Ragazzi.

A Temù – sulla pista Santa Croce – sono stati assegnati i tricolori di SuperG e le vittorie sono andate alla trentina Marta Giaretta, del Falconeri Ski Team, alla sua seconda medaglia d’oro. In seconda posizione Nora Damian del Seiser Alm e Lavinia Paci dello Sporting Club Madonna di Campiglio. In campo maschile vince Andrea Passino (CAE) del Cimone Ski Team, davanti a Luca Loranzi dello Sporting Club Madonna di Campiglio. In terza posizione Raffaele Monaco (AOC) del ASD Sporting Club, pari merito con Zaccaria Trevisan dello Sci Club Drusciè.

Per quanto riguarda la categoria Ragazzi (podio maschie e femminile, in basso Bellini foto © Ones Media House) impegnati nello slalom speciale – sulla pista Casola di Ponte di Legno – la gara maschile è stata dominata dal comitato FVG con Andrea Chelleris dello Sci CaI Monte Lussari e Gaetano Cantalupo della Società Sportiva Bachmann Sport College, primi a pari merito. Il terzo posto è andato al già medagliato Leonardo D’Incà dello Sci Club Trichiana.

La gara femminile è stata vinta dalla piemontese dello Sci Club Limone, Benedetta Ranieri, in seconda posizione la pluripremiata Alenah Taschler del Amateur Sport Club (AA). Terza piazza per Carlotta Pedrolini, atleta dello Skiing e del Comitato Fisi Brescia e Alpi Centrali e bissa il bronzo del SuperG.

Fisi Brescia festeggia la terza medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Children a Pontedilegno con il terzo posto – categoria ragazzi – in Slalom di Carlotta Pedrolini. L’atleta dello Skiing, alla sua seconda medaglia a questa kermesse, si sta confermando ad alti livelli in tutta questa stagione, è stata bravissima a conquistarsi il terzo posto, recuperando due posizioni dalla prima manche. Nella seconda è partita agguerrita. Nei primi 30 si è classificata anche Emma Bellini del Brixia, ottava. Il presidente Fisi Brescia Oliviero Valzelli si congratula con l’atleta e il suo Sci Club.