Calcio, serie D: matrimonio tra il Breno e mister Soave

domenica, 5 giugno 2022

Breno – Il nuovo allenatore del Breno, Cristian Soave, 48 anni, veronese, con esperienza nella categoria dove negli ultimi mesi ha guidato il Desenzano Calvina, ha preso contatto con la realtà camuna e con il presidente della società granata Mario Cocchi e i dirigenti sta pianificando la nuova stagione. Sostituisce mister Mario Tacchinardi che ha guidato il Breno nelle ultime quattro stagioni e che prende il suo posto sulla panchine del Desenzano Calvina.

Cristian Soave (foto © Us Breno) dopo la carriera da calciatore nelle fila dell’Under 19 del Brescia, Mantova e Mestre ha iniziato come allenatore al Villafranca, quindi al Dro, Caldiero e negli ultimi tre mesi al Desenzano Calvina. Mister Soave si è detto stimolato dalla nuova esperienza sulla panchina dell’US Breno.