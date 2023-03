Calcio, serie D: Il Breno sconfitto in casa dal Lumezzane

domenica, 19 marzo 2023

Breno (Brescia) – Sconfitta casalinga del Breno contro il Lumezzane nella 28esima giornata di serie D. Finisce 3-0 per la formazione della Val Trompia il derby bresciano, la squadra di casa resiste un tempo alla capolista, poi nel secondo tempo rimedia tre reti. La squadra di mister Soave (foto © Us Breno) resta in dieci al 27′ del primo tempo per l’espulsione di Boldini e in inferiorità numerica subiscono la pressione avversaria nel secondo e le reti di Antonelli al 48′; Alessandro al 73′ e, dal dischetto, Forte nel recupero.

IL TABELLINO

BRENO – LUMEZZANE 0-3 (48′ Antonelli (L), 73′ Alessandro (L), 93′ rig. Forte (L).

BRENO (4-4-2): Lollio; Turano (37’ st Costanzo), Baschirotto, Brancato, Nolaschi; Boafo (25’ st Cristini), Boldini, Mondini (34’ st Pelamatti), Tomaselli (13’ st Confalonieri); Arma (29’ Sampietro), Triglia (C). A disp. Avanzini, Tagliani, Bresciani, Carminati. All. Soave.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu, Troiani, Antonelli, Pogliano (13’ st Pisano), Calì (42’ st Forte), Alessandro (40’ st Parravicini), Spini (23’ st Sperti), Mauri (37’ st Poledri), Pesce (C), Parodi, Regazzetti. A disp. Tota, Rigos, Tomas, Tortelli. All. Franzini.

ARBITRO: Leotta di Acireale.

ASSISTENTI: Barbanera di Palermo e Citarda di Palermo.

ESPULSO: al 27’ Boldini (B) per doppio giallo.

AMMONITI: Alessandro (L), Spini (L), Calì (L), Troiano (L).