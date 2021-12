Serie C, risultati e classifica del Girone A: pari Sudtirol e FeralpiSalò, netto successo del Lecco. Trento ko con la Juventus U23

domenica, 12 dicembre 2021

Salò – Pari tra le pretendenti alla promozione Padova e Sudtirol, il FeralpiSalò non ne approfitta pareggiando con il Piacenza, mentre il Lecco vince nettamente a Seregno. I risultati della diciottesima giornata del campionato di Serie C girone A lasciano immutata l’alta classifica.

FERALPISALO’-PIACENZA

Finisce 1-1 tra FeralpiSalò e Piacenza. Quattordicesimo risultato utile consecutivo della FeralpiSalò grazie all’ottavo gol di Miracoli. Ma succede di tutto nel finale: errore di Gelmi che non trattiene uno spiovente innocuo, espulsione e rigore contro al minuto 85. L’ultimo cambio era stato effettuato 20 secondi prima, quindi in porta va Balestrero, che intuisce il diagonale di Dubiskas ma non può fermarlo.

Un buon pareggio, dopo un gran primo tempo ed una ripresa un po’ sottotono. Ma che lascia tanta rabbia perché la vittoria è sfumata a 5 ‘ dalla fine. Agganciato il Renate a quota 36 punti e sabato la sfida contro i nerazzurri brianzoli.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ- PIACENZA 1-1 Reti: 30’pt Miracoli (F), 43’st Dubickas (P, rig.)

FERALPISALÒ: Gelmi; Salines, Legati, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu (10’st Guidetti), Carraro (41’st Damonte), Balestrero; Corradi (10’st Di Molfetta); Miracoli (29’st Spagnoli), Guerra (29’st Luppi). A disposizione: Liverani, Porro, Brogni, Pisano, Cristini, Verzeletti, Zanini. All. Vecchi

PIACENZA: Pratelli; Armini, Nava, Marchi; Parisi (29’st Lamesta), Suljic, Marino (10’st Bobb), Giordano (1’st De Grazia); Rabbi (15’st Dubickas), Gonzi; Raicevic. A disposizione: Libertazzi, Galletti, Tafa, Angileri, Dubickas, Burgio, Codromaz, Simonetti, Gissi. All. Scazzola.

Arbitro: Enrico Gemelli di Messina

Assistenti: Ivan Catallo di Frosinone e la signora Giulia Tempestilli di Roma 2

Ammoniti: Legati (F), Hergheligiu (F), Nava (P), Suljic (P)

Espulso: 42’st Gelmi (F)

Mister Stefano Vecchi (FeralpiSalò): “Oggi serviva qualche ripartenza in più e un po’ più di tranquillità nella gestione palla. Gli errori fanno parte del gioco. Avremmo dovuto fare un secondo tempo migliore senza dubbio. Sapevamo l’importanza di questa partita, se vogliamo mirare in alto dobbiamo togliere questi errori grossolani e lavorare di più sulla mentalità”.

SEREGNO-LECCO

Netta vittoria del Lecco che al “Ferruccio” batte il Seregno colpendolo duramente nei primi 12 minuti, in cui tre reti chiudono già di fatto i giochi. Assente De Paola perché positivo al Covid, sulla panchina dei blucelesti Malgrati. Lereti dei blucelesti di Giudici al 7′, Iocolano all’11’, Petrovic al 12′ e Celjak al 70′; Cortesi per il Seregno all’86’.

IL TABELLINO

SEREGNO- LECCO 1-4 Giudici (L) al 7′ pt; Iocolano (L) all’11’ pt; Petrovic (L) al 12′ pt; Celjak (L) al 70′; Cortesi all’89’.

Seregno (3-5-2): Lupu; Galeotafiore, Borghese, Rossi (dal 31′ s.t. Solcia); Gemignani, St Clair (dal 38′ s.t. Cortesi), Mandorlini (dal 34′ s.t. Alba), Invernizzi, Zoia; Cocco, D’Andrea. (Magnani, R. Marino, Ronci, Scognamiglio, F. Marino). All.: Mariani.

Lecco (4-3-1-2) Pissardo; Celjak, Merli Sala, Battistini, Sparandeo (dal 1′ s.t. Enrici); Giudici (dal 15′ s.t. Galli), Masini, Kraja (dal 35′ s.t. Morosini), Zambataro; Iocolano (dal 31′ s.t. Tordini), Petrovic (dal 31′ s.t. Ganz). (Ndiaye, Ciancio, Lora, Marzorati, Lakti, Purro, Reda). All. Malgrati (De Paola positivo al Covid).

Arbitro: Matteo Centi di Terni

Ammoniti: Borghese, Sparandeo, GIudici, Celjak, Pissardo, Battistini, Mandorlini.

Angoli: 3-9.

JUVENTUS UNDER 23-TRENTO

Dopo un successo e due pareggi s’interrompe la striscia di risultati utili in trasferta del Trento, che esce sconfitto dal “Moccagatta” di Alessandria per mano della Juventus Under 23. I gialloblù si mangiano le mani: avanti dopo due minuti grazie al gol dell’ex Pasquato, vengono raggiunti e superati nel finale, dopo aver creato – senza concretizzare – almeno tre nitide palle gol, compresa la clamorosa traversa centrata da Belcastro.

Veementi proteste dei gialloblù per la seconda rete bianconera con un giocatore piemontese in posizione di fuorigioco “attivo” non rilevata dalla terna arbitrale. Sabato prossimo (ore 14.30) ultimo impegno del girone d’andata: al “Briamasco” arriverà l’Albinoleffe.

Tabellino

JUVENTUS UNDER 23 – TRENTO 2-1 (0-1)

JUVENTUS UNDER 23 (4-4-2): Israel; Leo (16’st Compagnon), De Winter, Stramaccioni, Anzolin; Soulè, Miretti, Leone (16’st Zuelli), Akè (42’st Barbieri); Da Graca, Brighenti (33’st Sekulov). A disposizione: Raina, Daffara, Riccio, De Marino, Sersanti, Palumbo, Cudrig. Allenatore: Lamberto Zauli.

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Osuji, Trainotti, Carini, Simonti; Ruffo Luci (26’st Scorza), Nunes, Belcastro; Pasquato (33’st Raggio); Pattarello (10’st Vianni), Barbuti (26’st Chinellato). A disposizione: Cazzaro, Chiesa, Galazzini, Oddi. Allenatore: Carmine Parlato.

ARBITRO: Luongo di Napoli (Assistenti: Croce di Nocera Inferiore e Cravotta di Città di Castello. IV Ufficiale Vingo di Pisa).

RETI: 2’pt Pasquato (T), 32’st Compagnon (J), 41’st Miretti (J).

NOTE: campo in buone condizioni. Giornata soleggiata ma fredda. Spettatori 100 circa. Ammoniti Leo (J), Belcastro (T) E Chinellato, tutti per gioco falloso. Calci d’angolo 5 a 2 per la Juventus Under 23. Recupero 0’ + 5’.

Di seguito i risultati della 18a giornata del Girone A di Serie C e la classifica aggiornata

Risultati 18a giornata Serie C Girone A

AlbinoLeffe-Legnago Salus 1-2

Mantova-Pro Patria 0-0

FeralpiSalò-Piacenza 1-1

Fiorenzuola-Pro Vercelli 0-2

Juventus Under 23-Trento 2-1

Padova-Sudtirol 0-0

Pergolettese-Renate 1-0

Pro Sesto-Virtus Verona 0-2

Seregno-Lecco 1-4

Triestina-Giana Erminio 2-1

Classifica Serie C Girone A

Sudtitol 44 punti; Padova 38; FeralpiSalò, Renate 36; Triestina 30; Virtus Verona, Juventus Under 23 24; AlbinoLeffe, Pro Vercelli, Lecco 23; Seregno 22; Piacenza, Pergolettese (-1) 21; Trento 20; Fiorenzuola 19; Legnago Salus 18; Mantova, Pro Patria 17; Pro Sesto 14; Giana Erminio 13.