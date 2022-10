Calcio Serie C: il Trento torna da Arzignano con un punto

domenica, 2 ottobre 2022

Trento – Il Trento torna da Arzignano con un pareggio, mercoledì impegno di Coppa Italia contro il Mantova e domenica al “Briamasco” affronterà il Renate nella settima d’andata La rete di Ferri non basta al Trento per tornare al successo. Al “Dal Molin” di Arzignano i gialloblu passano in vantaggio ad inizio ripresa, ma poi vengono raggiunti dai padroni di casa. La compagine aquilotta sale a quota 5 punti in classifica ed è attesa ora da due impegni nel giro di pochi giorni.

Live match.

Mister D’Anna deve fare a meno degli infortunati Pasquato, Simonti e Cazzaro e si affida nuovamente al “3-5-2”, proponendo Marchegiani a protezione dei pali con terzetto difensivo formato da Ferri, Trainotti e Garcia Tena. In mezzo al campo Cittadino detta i tempi della manovra con Damian e Osuji interni, mentre le due corsie esterne sono presidiate da Semprini (a destra) e Fabbri (a sinistra). In avanti spazio alla coppia formata da Bocalon (nella foto © Carmelo Ossanna) e Brighenti.

Il Trento parte forte e, complici alcune sgasate di Fabbri sulla sinistra, crea qualche grattacapo alla retroguardia di casa, in affanno sui traversoni dell’esterno mancino gialloblu. L’Arzignano non sta però a guardare e i padroni di casa rispondono colpo su colpo: al 3’ palla in area per Parigi, che controlla e si gira con la conclusione che centra il palo alla destra di Marchegiani.

Al minuto 14 altro spunto di Fabbri, che centra rasoterra, la difesa respinge e Cittadino calcia di prima intenzione, trovando l’opposizione del “muro” di casa. La sfida è combattuta soprattutto a metà campo: al 36’ piazzato dalla destra di Cittadino e deviazione di Ferri, la cui girata sfiora il montante con Volpe immobile.

Nella ripresa il Trento spinge forte e, al minuto 57’, arriva il vantaggio: corner battuto dalla sinistra da Cittadino e girata aerea di Ferri, ex di turno, che con un colpo di testa potente e preciso in diagonale insacca a fil di palo.

Entrano Ruffo Luci e Saporetti al posto rispettivamente di Cittadino e Brighenti. Saporetti si fa subito vedere con un’azione personale, conclusa con un gran sinistro a fil di traversa (71’). Al 72’ arriva però il pareggio dell’Arzignano Valchiampo: palla che arriva al limite dell’area, inserimento di Cariolato che batte Marchegiani con un tiro d’esterno destro molto preciso.

Entrano in rapida successione Galazzini per Semprini e Ianesi per Saporetti, costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema muscolare e, nel finale, il Trento prova a vincere la partita: l’assist di Ianesi non trova compagni in area piccola e il colpo di testa di Garcia Tena non inquadra lo specchio della porta.

In pieno recupero conclusione vincente del vicentino Antoniazzi, quando però il direttore di gara aveva già fermato il gioco per un fallo ai danni di Damian.

Finisce 1 a 1: il Trento tornerà in campo mercoledì al “Martelli” di Mantova (ore 14.30) per sfida “secca” valevole per il primo turno di Coppa Italia, mentre domenica 9 ottobre sarà nuovamente campionato e al “Briamasco” arriverà il Renate (kick off alle ore 14.30).

Il tabellino.

ARZIGNANO VALCHIAMPO – TRENTO 1-1 (0-0) (12’st Ferri (T), 27’st Cariolato (A).

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Volpe; Cariolato, Molnar, Bonetto, Gemignani; Barba (42’st Davi), Casini (21’st Bordo), Antoniazzi; Cester (1’st Tardivo); Parigi, Grandolfo (21’st Tremolada).

A disposizione: Pigozzo, Saio, Nchama, Fyda, Penzo, Piana, Grosso.

Allenatore: Giuseppe Bianchini.

TRENTO (3-5-2): Marchegiani; Ferri, Trainotti, Garcia Tena; Semprini (36’st Galazzini), Damian, Cittadino (21’st Ruffo Luci), Osuji, Fabbri; Brighenti (21’st Saporetti – 38’st Ianesi), Bocalon.

A disposizione: Tommasi, Belcastro, Mihai, Matteucci, Ballarini, Carini.

Allenatore: Lorenzo D’Anna.

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia

Calci d’angolo 5 a 4 per l’Arzignano Valchiampo. Recupero 1’ + 4’.