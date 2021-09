Calcio, Serie C girone A: il Lecco batte la Pro Patria 3-0, il Südtirol supera 2-0 il Renate

mercoledì, 29 settembre 2021

Lecco – Nel campionato di serie C – girone A – il Lecco batte 3-0 la Pro Patria dopo un digiuno durato ben 11 anni, mentre il Südtirol supera 2-0 il Renate. Sono questi i primi verdetti del turno infrasettimale.

La formazione lecchese, guidayta da mister Zironelli passa in vantaggio dopo due minuti con un tiro dal limite di Masini, quindi ha tenuto testa alla quotata Pro Patria, rischia poco, una traversa colpita nel primo tempo e nel secondo tempo un paio di ripartenze e nel finale colpisce ancora con Giudici e Kraja, fissando il risultato sul 3-0. Forse un po’ troppo severo nei confronti della Pro Patria. Davanti al pubblico amico, 500 spettatori di cui 356 abbonati al Rigamonti Ceppi il Lecco ha riscattato la sconfitta di Trieste. Le reti: al 2′ azione sulla sinistra di Zambataro, assist al limite e Masini con una diagonale porta il Lecco in vantaggio, all’87’ Giudici realizza il 2-0 con un diagonale su assist di Buso e al 45′ Kraja porta sul 3-0 il risultato. “La gara di questa sera – commenta mister Zironelli – Ha dimostrato che se entriamo in campo con la mentalità giusta possiamo giocarcela con qualsiasi squadra”.

Nell’altra sfida, tra Südtirol e Renate, gli altoatesini conquistano il quarto successo. Nella sesta giornata d’andata del campionato di serie C girone A i biancorossi di mister Ivan Javorcic, impegnati tra le mura amiche, piegano per 2-0 i brianzoli del Renate nel turno infrasettimanale. Decisiva la doppietta di Broh. La gara si sblocca al 23′ con cross di Casiraghi, la palla ricade sui piedi di Broh che imparabilmente a rete da centro area, il raddoppio nella ripresa, al 4’ con una splendida azione in profondità, Casiraghi si incunea in area e fa partire dalla destra un potente tiro incrociato che finisce sulla base del palo più lontano, Broh è lesto al tap-in vincente per il 2-0.