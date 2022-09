Calcio, serie C: con una punizione di Di Molfetta la Feralpisalò batte la Pergolettese

sabato, 17 settembre 2022

Salò – Punizione arcobaleno e tre punti decisivi. Davide Di Molfetta risolve la gara contro la Pergolettese con un’altra magia, dopo l’incantesimo di Piacenza. Finisce uno a zero al Turina di Salò (Brescia), per la Feralpisalò.

Tre vittorie in 4 partite, un gol subìto, 9 punti. La Feralpisalò mette nella gerla punti pesanti e tanta convinzione, in un momento “in cui dobbiamo affidarci anche alle soluzioni personali, in attesa di brillare come collettivo”, dice mister Vecchi nel post partita, senza lesinare sui complimenti alla squadra per aver lottato fino alla fine.

Capaci di crederci sempre, quindi. Secondo posto “che però adesso conta poco, pesa molto di più il modo in cui ci sappiamo compattare”, dice capitan Legati. Che guarda già alla prossima sfida, sabato alle 14:30 a Verona contro la Virtus.

IL TABELLINO

Feralpisaò-Pergolettese 1-0 (0-0) 21’st Di Molfetta (F)

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Pizzignacco; Bergonzi, Benedetti, Legati, Salines; Icardi (14’st D’Orazio), Zennaro (33’st Palazzi), Balestrero; Di Molfetta; Guerra (44’st Tonetto), Pittarello (14’st Cernigoi). A disp. Neri, Ferretti, Musatti, Bacchetti, Pilati, Siligardi, Pietrelli, Dimarco. All. Stefano De Vecchi

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Lambrughi; Bariti, Andreoli (33’st Guiu Vilanova), Mazzarani, Varas, Villa; Abiuso (38’st Corti), Vitalucci (24’st Iori). A disp. Rubbi, Cattaneo, Bevilacqua, Gabelli, Lucenti, Cancello, Artioli, Ruani, Verzeni, Piccinini. All. Alessandro Fabbro

DIRETTORE DI GARA: Davide Gandino di Alessandria

ASSISTENTI: Daniel Cadirola di Milano e Alessandro Cassano di Saronno

IV UFFICIALE: Ettore Longo di Cuneo

AMMONITI: Legati (F), Zennaro (F), Andreoli (P), Mazzarani (P)

NOTE: Angoli 4-0, recupero 1’pt, 4’st.