Calcio, Ponte di Legno: oggi le semifinali del torneo German

mercoledì, 3 agosto 2022

Ponte di Legno – L’ottava edizione del torneo German a Ponte di Legno (Brescia) è alla fase finale: dopo le gare del girone eliminatorio tra otto squadre dell’Alta Valle Camonica, che è scattata nella seconda decade di luglio, stasera – al campo sportivo di Ponte di Legno – sono in programma le semifinali: alle 21 la sfida tra le formazioni Nuova Coma combustibili contro Comitato Live e alle 22 la gara tra Ottica Spedicato Edolo contro Gelateria Campi di Fragole.

Le vincenti si sfideranno sabato 6 agosto nella finalissima, in programma alle 22, le perdenti si giocheranno alle 21 di sabato 6 agosto il terzo posto. Il torneo è organizzato dal Gs Dalignese ed è in ricordo di German, un giovane di Ponte di Legno morto otto anni fa all’età di 25 anni per un male incurabile.