Calcio femminile: il Brescia vince in trasferta, 4-1 al Freedom

domenica, 19 novembre 2023

Brescia – Il Brescia Calcio Femminile torna alla vittoria con un 4-1 maturato contro la Freedom sul campo di casa del Rigamonti di Buffalora. La Leonessa gioca una prova corale di grande carattere, che le frutta 3 punti importanti grazie alle reti di Fracas, Brayda (doppietta) e Pasquali (foto tennis Brescia femminile).

Il primo tempo è dominato da una Leonessa estremamente concentrata che commette pochissimi errori e, grazie alle reti di Fracas e Brayda, entrambe servite da un’ottima Zazzera, si porta sul 2-0 nel giro di pochi minuti. Nel secondo tempo il Brescia porta avanti il lavoro iniziato nella prima metà gara: da subito sono numerose le occasioni e, infatti, bastano pochi minuti alle padrone di casa per registrare il 4-0 grazie alle reti di Pasquali e Brayda (doppietta per lei). Al 25′ dalla ripresa, la Leonessa subisce il goal della Freedom, firmato Burbassi, decisa a modificare lo 0 alla voce ‘goal realizzati’ dell’ottava giornata.

Nei primi 13′ le squadre le squadre iniziano subito a spron battuto: il primo tiro in porta per la Freedom arriva al 5′. La Leonessa, invece, si fa pericolosa dall’11’ con un tiro di Magri e con Zazzera che intercetta in mezzo al campo, arriva fino in area e serve la compagna che, però, non riesce a concludere. Buonissime le occasioni che creano le biancoblu con Boglioni e Fracas che aggrediscono l’area. Al 28′ Fracas è autrice del goal dell’1 – 0 per le Leonesse grazie a Zazzera che entra in area dalla sinistra e mette un bel pallone filtrante per il numero 71 bresciano che non sbaglia da pochi passi. È subito tempo del raddoppio per le padrone di casa: Zazzera batte la punizione dai 20 metri dritta sulla testa di Brayda che riceve sul secondo palo e insacca la rete con freddezza al minuto 33. Al 43′ le biancoblu sfiorano il 3 – 0 con Brayda che serve Fracas sulla fascia sinistra, ma il pallone esce di poco.

La Leonessa torna in campo e subito cerca la terza rete con una buona occasione creata a pochi secondi dall’inizio del secondo tempo. Ottimo l’intervento di Bettineschi, arrivato al 5′ dalla ripresa, sul corner battuto dalla Freedom. Al 10′ si presenta una nuova chance per il Brescia con Tunoaia che serve Pasquali sulla fascia sinistra a pochi passi dalla porta ma Nucera interviene bene ed evita la terza rete alla Leonessa. Ma per le padrone di casa è solo questione di minuti: al 13′, infatti, Pasquali gonfia la rete grazie ad un ottimo pallone servitole da Fracas da centrocampo. Al 15′ è ancora Fracas a servire, stavolta, Magri che trova, però, la traversa. Il quarto goal porta di nuovo la firma di Brayda che di testa supera il portiere al 19′. Al 25′ Burbassi, da sola davanti a Bettineschi, riceve dalla fascia destra e infila il pallone nell’angolo destro registrando il goal del 4 – 1. Al 28′ Nicolini richiama Zazzera in panchina e al suo posto entra Ghisi.

Al 34′ il duo Brayda – Magri crea l’ennesima occasione con la centrocampista che tira decisa in porta ma Nucera interviene prontamente con il piede destro e devia il pallone concedendo solo un calcio d’angolo alle biancoblu. Doppio cambio per Nicolini al 38′: entrano Stapelfeldt e Pedrini al posto di Pasquali e Morreale. La Leonessaha cercato la porta fino alla fine con il tiro di Angoli alto sopra la traversa. Al 45′ + 4′ Giannì fischia tre volte e decreta la fine.

IL TABELLINO

BRESCIA-FREEDOM 4 – 1 (2- 0) Fracas 28′ , Brayda 33′, Pasquali 58′, Brayda 64′; 70′ Burbassi (F).

BRESCIA: Bettineschi, Boglioni, Tunoaia (dal 44′ s.t. Angoli), Larenza, Brayda (C), Magri, Zazzera (dal 28′ s.t. Ghisi), Morreale (dal 38′ s.t. Pedrini), Pasquali (dal 38′ s.t. Stapelfeldt), Zanoletti, Fracas. Panchina: Passarella, Nicolini, Hjohlman, Bortolin, Lumina; allenatore Nicolini

FREEDOM: Nucera, Giatras, Mellano (C), Fadini (dal 16′ s.t. Devoto), Burbassi, Di Lascio (dal 21′ s.t. Eletto), Ara (dal 1′ s.t. Bruni), Cocco (dal 16′ s.t. Battaglioli), Franco, Pinna (dal 1′ s.t. Parascandolo), Asta. Panchina: Brandsma, Marrone, Ballo, Serna; allenatore: Petruzzelli

AMMONITI: Ara, Di Lascio, Bruni del Freedom e Morreale del Brescia

ARBITRO: Giovanni Giannì di Reggio Emilia

ASSISTENTI: Marco Bosco di Roma 2, Riccardo Targa di Padova

Fuorigioco: 5 – 0 Recuperi: 1′ p.t., 4′ s.t.