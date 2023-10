Calcio, 10a giornata Serie B: Lecco-Ascoli 0-2 live

sabato, 21 ottobre 2023

Lecco – Allo stadio Rigamonti di Lecco la sfida tra il Lecco e l’Ascoli, valida come decima giornata di serie B. Dopo il cambio di allenatore, via Foschi in panchina la coppia Bonazzoli-Malgrati che propongono nella sfida casalinga il modulo 4-3-3, molto offensivo.

Cronaca

54′ – Gol – L’Ascoli raddoppia con Quaranta che dal limite centra l’angolino

48′ – Di Stefano trasforma il rigore ma tocca la palla due volte e il gol viene annullato

46′ – Il Lecco parte forte, e conquista un rigore.

Secondo tempo –

1′ – Il Lecco patte all’attacco

4′ – punizione Ascoli dai 25 metri, ribatte la barriera

10′ – Buon Lecco che propone azioni offensive senza finalizzarle

14′ – traversa di Buso, l’arbitro, ma l’arbitro fischia di Novak

15′ – ammonito Crociata

24′ – tiro di Di Stefano, Viviano respinge di piede

26′ – paratissima di Saracco su tiro a colpo sicuro dio Di Tacchio

27′ – Crociata tira dal limite e Viviano respinge in angolo

35′ – Gol: Lemmens non respinge la palla che carambola davanti al portiere e Nestorowski ne approfitta portando in vantaggio l’Ascoli.

41′- Lecco vicino al pareggio con un colpo di testa di Di Stefano

43′ – Continua il pressing del Lecco, senza però sbocchi sotto porta

Dopo 2′ di recupero finisce il primo tempo sul risultato Lecco-Ascoli 0-1

FORMAZIONE

LECCO – ASCOLI 0-2 (0-1)( 35′ Nestorowski, 54′ Quaranta)

LECCO (4-3-3) – Saracco; Lemmens, Celjak, Bianconi, Caporale; Sersanti, Ionita, Crociata; Buso, Novakovich, Di Stefano (Melgrati, Degli Innocenti, Eusepi, Tordini, Pinzauti, Donati, Zambataro, Lepore, Guglielmotti, Boci, Agostinelli, Galli). All. Bonazzoli-Malgrati.

ASCOLI (4-4-2) – Viviano; Milanese, Bellusci, Quaranta, Falasco; Adjapong, Caligara, Di Tacchio, Falzerano; Mendes, Nestorowski. (Barosi, Haveri, Gnahorè, Kraja, Millico, Giovane, D’Uffizzi, Manzari, Bayeye, Masini, Rossi, Rodriguez). All.: William Viali

ARBITRO Santoro di Messina