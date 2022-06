Brescia Calcio Femminile, al via le iscrizioni al Summer Camp BCF 2022

domenica, 12 giugno 2022

Brescia – Il Brescia Calcio Femminile apre le iscrizioni per il Summer Camp BCF 2022: dal 27 giugno al 15 luglio un’occasione imperdibile per bambine e ragazze dai 7 ai 17 anni per trascorrere delle giornate all’aria aperta nella splendida cornice del Centro Sportivo “Mario Rigamonti” a Buffalora, praticare tanto calcio ma non solo.

Saranno molteplici, infatti, le attività proposte: dal tennis, al padel, al golf, al beach volley e molte altre sorprese.

Imponente la macchina organizzativa messa in campo dal Brescia Calcio Femminile per questo Camp: gli allenatori del Settore Giovanile, istruttori specializzati ma anche la presenza delle calciatrici della Prima Squadra con in testa il capitano Veronique Brayda, che sarà Responsabilendel Camp; e Serena Magri che supervisionerà la parte tecnica relativa al calcio.

Ci sarà la possibilità per le ragazze di trascorrere metà o intera giornata al Centro Sportivo Mario Rigamonti e ci sono scontistiche speciali per le tesserate BCF o per chi porta un’amica a vivere un’esperienza indimenticabile.

«Finalmente, con il rallentare dell’emergenza pandemica, siamo riusciti ad organizzare questo Camp – le parole del direttore generale del Brescia Calcio Femminile, Pietro Sbaraini -. L’abbiamo pensato soprattutto per le ragazze che amano il calcio, ma anche per coloro che hanno curiosità e vogliono avvicinarsi a questa magnifica disciplina e per chi ha semplicemente voglia di far vivere una bella settimana o, perché no, anche di più alla propria figlia».

Inoltre, ed è una grandissima possibilità che viene offerta, tutti i giorni è «Open Day»: previo appuntamento concordato con la Segreteria del BCF sarà possibile venire a trascorrere qualche ora al Camp durante le attività prettamente calcistiche per provare con i nostri allenatori e vivere una giornata da vera Leonessa!

Questi i contatti per info e iscrizioni: segreteria@bresciacalciofemminile.it o 3890675762 / 3356637562 telefono o whatsapp