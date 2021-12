Boscacci ed De Silvestro vincono la Lunagaro al Passo Brocon

lunedì, 27 dicembre 2021

Passo Brocon – I coniugi Michele Boscacci ed Alba De Silvestro lasciano il segno nella dodicesima edizione della Lunagaro, la classica sci alpinistica in versione serale, andata in scena nella skiarea Funivie Brocon, in Valsugana. Al termine del percorso, che presentava 11 km di sviluppo e 1000 metri di dislivello positivo, con 4 salite e altrettante discese, con un tratto a piedi, il valtellinese e la cadorina sono risultati i più veloci, bissando il successo ottenuto nell’ultima edizione disputata del 2019. Foto @Elvis Piazzi.

Per entrambi un’affermazione perentoria, nella quale hanno dimostrato il buon stato di forma, anche se non è stata una passeggiata visto il lotto dei rivali fra gli oltre 100 partecipanti all’evento organizzato dallo Ski Team Lagorai presieduto da Carola Gioseffi.

Boscacci, alfiere del Centro Sportivo Esercito, ha quasi da subito impresso un ritmo importante alla gara, prendendo il comando e andando a vincere con il tempo di 53’05”. Sul secondo gradino del podio troviamo l’altoatesino Alex Oberbacher, che ha accusato un ritardo di 45 secondi, mentre la sfida per il terzo gradino del podio ha arriso all’under 23 Matteo Sostizzo, vicentino dei Carabinieri, a 17 secondi da Oberbacher, ad 1 minuto da Boscacci, ma capace di precedere di 60 secondi il molvenese del Brenta Team Federico Nicolini. La classifica maschile vede poi quinto Patrick Facchini, sesto Martin Stofner, quindi Filippo Beccari, Patrick Gross, Simone Costa ed Alex Salvadori.

Più definita, in quanto a distacchi, la gara senior femminile, dove Alba De Silvestro dopo le prime battute ha preso il largo, chiudendo la sua prova con il tempo di 1h02’55”, ovvero la tredicesima prestazione assoluta. Piazza d’onore a 4’13” per la molvenese Elena Nicolini, mentre sul terzo gradino del podio troviamo la fassana Giorgia Felicetti, con un ritardo di 8 minuti. Seguono in classifica Martina Cumerlato, Valeria Pasquazzo, Laura Leoni e Chiara Bareggia.

Per quanto riguarda le altre categorie Hermann Debertolis dello Ski Club Valdobbiadene ha vinto la under 18 in campo maschile, mentre la bresciana Vanessa Marca dello Sci club Bagolino è stata primattrice fra le pari età.

Nella under 14, su percorso ridotto, affermazioni per Tommaso Gabrielli dello Ski Team Lagorai e per Sofia Tezzele.

Infine fra i master i più veloci sono risultati Mauro Scagliarini del Dolomiti Skialp e Monica Sartogo dell’Us Aldo Moro. Un successo organizzativo per lo Ski Team Lagorai Tesino, che ora si tufferà subito nella preparazione dell’edizione numero 30 della prestigiosa Lagorai – Cima d’Asta, nella nuova versione Extreme, prevista per il 19 e 20 marzo 2022.