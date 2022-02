Biathlon, campionati italiani Ragazzi e Allievi: Enrico Lorenzoni trionfa a Tesero

domenica, 27 febbraio 2022

Tesero – Campionati italiani ragazzi e allievi di Biathlon al centro polivalente delle discipline nordiche di Lago di Tesero. Nella prima giornata di gare in palio i titoli individuali che hanno visto mettersi al collo la medaglia d’oro il trentino della Cornacci di Tesero Enrico Lorenzoni (nella foto) fra gli under 13, l’altoatesino dell’Asv Ridanna Andreas Braunhofer fra gli under 15 e le due portacolori dello Sci club Entraque Alpi Marittime Viola Camperi fra le ragazze e Matilde Giordano fra le allieve.

Su tutti proprio Enrico Lorenzoni della Cornacci, la sorpresa di giornata. Anno 2009, nella categoria Ragazzi è stato il più preciso di tutti al poligono, commettendo un solo errore al tiro del secondo giro, ma ha dimostrato di essere particolarmente veloce con gli sci sulla pista di 5 km che conosce alla perfezione, visto che si allena abitualmente.

Lorenzoni ha concluso la sua prova con il tempo di 17’41”, staccando di 1’16” il Valdostano Vincent Pession, quindi il bronzo di categoria è andato all’altoatesino di Anterselva Sebastian Berger.

È risultato di 1’12” il distacco che Andreas Braunhofer, medaglia d’oro nella under 15, ha inflitto al valdostano Lorenzo Bonino del Vvf Godios, mentre terzo è giunto Rafael Santer dello Sci club Ultimo.

Passando alle sfide femminili Viola Camperi dell’Entraque dopo un errore al primo poligono, ha riprese concentrazione e determinazione andando a trionfare con il tempo di 14’21”, staccando di 33 secondi Teresa Seeber dell’Anterselva, quindi terza l’altra altoatesina Ilvy Marie Markart.

Simile, ed esattamente 39 secondi, invece il distacco che la piemontese Matilde Giordano ha inflitto all’altoatesina dell’Asv Martell Eva Weiss, mentre il bronzo è andato al collo di Kristel Barailler.

Letizia Moreschini del Val di Sole è giunta quinta nella under 15, seguita dalla compagna di squadra Lisa Brusaferri 12ª, quindi Sara Forlin del Primiero ha ottenuto il 15° posto.

Sempre nella categoria allievi Alessandro Marta della Cauriol ha chiuso sesto, Alessio Vinante della Cornacci 10°, Aaron Niederstaetter della Dolomitica 20°.

Per quanto riguarda la categoria Under 13 la migliore trentina è risultata Chantal Moreschini del Val di Sole, sesta, quindi la compagna di squadra Beatrice Rosatti è 10ª, Sofia Longhi 23ª e Martina Bettega 26ª.

In campo maschile Gabriel Selle della Stella Alpina è 11°, Gabriele Carrara del Val di Sole 14°, Pietro Baggia 16°, Mauro Ravelli 18°, Klaus Dellagiacoma 24°, Armando Stefani del Primiero 25°.

Assegnati anche i titoli 2022 del Criterium Giuseppe Gontier, che racchiude le tre gare di campionato italiano disputate.

Vittorie fra i ragazzi per il piemontese Nicola Giordano e per l’altoatesina Ilvy Marie Markart, quindi fra gli allievi per altoatesino Andreas Braunhofer e per la piemontese Matilde Giordano. Il trentino Enrico Lorenzoni è giunto terzo fra i ragazzi.

Straordinario gioco di squadra fra l’Us Dolomitica, il Gs Castello, l’Us Cornacci e l’Asd Cauriol ha consentito lo svolgimento di una perfetta edizione dei campionati italiani ragazzi e allievi di biathlon al centro polivalente delle discipline nordiche di Lago di Tesero.